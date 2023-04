﻿Wetterdienst warnt vor Dauerregen in Sachsen – Pegel der Flüsse steigen an

Der Deutsche Wetterdienst erwartet ab Freitag Dauerregen in weiten Teilen Sachsens und gab eine amtliche Warnung heraus. Ab den frühen Morgenstunden am Freitag beginnt der Niederschlag, bis zu 50 Liter pro Quadratmeter könnten herabregnen. Drohen dadurch Überschwemmungen?

Am Freitagmorgen beginnen beständige Regenfälle in weiten Teilen Sachsens, so der Deutsche Wetterdienst (Symbolbild).

Dresden. Die kommenden Tage werden den Wettervorhersagen zufolge kühl und regnerisch. Mit bis zu 50 Litern Niederschlag pro Quadratmeter innerhalb von 24 Stunden rechnet die Leipziger Niederlassung des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in weiten Teilen Sachsens. Ab 6 Uhr am Freitag setzt der Regen voraussichtlich ein. Kann diese Menge zu Überschwemmungen führen?

DWD warnt vor „markantem Wetter“

Der Deutsche Wetterdienst sprach für weite Teile des Freistaates eine „amtliche Warnung vor Dauerregen“ aus. Sachsen müsse von Freitagfrüh an mit „markantem Wetter“ rechnen, nur der Großraum Leipzig sei davon nicht betroffen.

Der Deutsche Wetterdienst gab für den Großteil des Freistaates eine „amtliche Warnung vor Dauerregen" heraus. Dies entspricht einer Warnung der Stufe zwei von vier. (Stand Donnerstag 16 Uhr) © Quelle: Deutscher Wetterdienst

Ein klassischer „Landregen“ stehe im Freistaat an, so Jens Oehmichen vom DWD. Der „lang anhaltende, gemütliche Regen“ beginne gegen 6 Uhr am Freitag und dauere mindestens 24 Stunden. Bis zu 30 bis 50 Liter pro Quadratmeter Niederschlag prognostiziert der Wetterdienst innerhalb dieses Zeitraumes, insbesondere im Erzgebirge und dessen Nordstau werde es ungewöhnlich nass. Laut der Vorhersagen lässt der Regen erst gegen die Mittagszeit am Sonnabend nach.

Diese Niederschlagsmengen seien für diese Jahreszeit ungewöhnlich, erklärt Oehmichen. „Der Regen fällt aber über einen relativ langen Zeitraum. Bei heftigen Sommergewittern kann diese Menge auch in einer Stunde runterkommen“, so der Experte.

Hochwasserlage am Wochenende noch nicht abzusehen

Sachsens Flüsse sind im Moment im Normalpegel, auch Vorwarnungen über mögliche Hochwasser gab es am Donnerstagnachmittag für den gesamten Freistaat nicht. Das könne sich allerdings ändern und hänge von vielen Faktoren ab, erklärte Karin Bernhardt vom sächsischen Landeshochwasserzentrum.

„Aktuell lässt sich noch nicht seriös abschätzen, wie sich das auf die sächsischen Flussgebiete auswirken wird. Die Flusspegel werden auf jeden Fall vielerorts ansteigen“, so Bernhardt. Ob sich daraus eine Hochwassergefahr entwickle, können die Hydrologen erst am Freitagvormittag auf Grundlage der aktualisierten Niederschlagsprognosen des DWD beurteilen.

Kleinere Flüsse reagieren schneller auf beständigen Regen

Die Elbe sei davon nicht betroffen, kleinere Flüsse reagieren allerdings schneller auf starke Regenfälle. „Aktuell bewegen sich die Durchflüsse im monatstypischen Bereich beziehungsweise darunter. Das heißt, dass die Flüsse Wasser aufnehmen können“, so die Sprecherin des Landesamtes für Umwelt. Natürlich beobachte man die Lage genau und werde die Bevölkerung warnen, wenn es nötig werde, versicherte Bernhardt.