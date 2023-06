Dresdner Neustadt: Mann präsentiert Straßenbahngästen sein Glied

Dresden. In der Dresdner Neustadt hatten zwei junge Frauen am frühen Montagmorgen ein unschönes Erlebnis. Die beiden fuhren gegen 3.40 Uhr mit einer Straßenbahn der Linie 3, als sie von einem 22-jährigen Tunesier angesprochen wurden. Dieser glaubte, von den beiden Frauen gefilmt worden zu sein, was sie verneinten. Der Mann ging daraufhin zu Beleidigungen über.

An der nächsten Haltestelle stieg er aus und hatte sich einen besonderen Abschiedsgruß überlegt. Er drehte sich um, zog seine Hose herunter und präsentierte mehr, als die Frauen sehen wollten. Alarmierte Polizisten stellten den Mann in der Nähe. Er stand unter dem Einfluss verschiedener Drogen.

DNN