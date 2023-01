Zwischen Hass und Erfolg: So lief die erste Woche in der veganen Fleischerei

dass sich über Geschmack streiten lässt, hat am vergangenen Wochenende die Meldung über die Eröffnung von Sachsens erster veganer Fleischerei in Dresden bewiesen. Während es im Internet nette und böse Kommentare hagelte, standen sich die Leute am Samstag vor dem Laden am Bischofsweg die Beine in den Bauch.

Mitinhaber Nils Steiger steht in seiner veganen Fleischerei. Hunde sind hier natürlich auch willkommen, sagt er. © Quelle: Anja Schneider

Doch ist das nur Eröffnungshype oder hat das Geschäft tatsächlich das Potential, langfristig wirtschaftlich zu überleben? 500 Gramm vegane Hühnerfrikassee im Glas für 7,50 Euro kann und/oder will sich bei Weitem nicht jeder leisten.

Knapp eine Woche nach Eröffnung hat sich DNN-Mitarbeiterin Lisa-Marie Leuteritz im schwarz gepinselten Laden mit weißem Fliesenspiegel umgesehen, festgestellt, dass sich der erste Ansturm noch nicht gelegt hat und erfahren, dass der Name „vegane Fleischerei“ durchaus als Provokation verstanden werden soll. Das zumindest hat bestens funktioniert. Jetzt lesen

Würde gegenüber auf der Straße jemand ein Schwein treten, kämen sicher Menschen angerannt und würden einschreiten. Wie das Tier behandelt wird, Das verpackt im Ladenregal liegt, das interessiert jedoch die Wenigsten. Nils Steiger Mitinhaber der neueröffneten veganen Fleischerei am Bischofsweg in Dresden

Das Corona-Virus und seine Ausbreitung: Das RND zeigt mithilfe verschiedener Grafiken, wie sich die Zahlen zu Infizierten, Todesfällen und Genesungen im Inland, Europa und der Welt verändern. © Quelle: imago/Shotshop/BMG/RKI/RND-Montage Behrens

Corona-Zahlen: Unser Überblick für Dresden und Sachsen - Wie viele Menschen sind in Dresden und Sachsen mit Corona infiziert? Hier finden Sie die wichtigsten Zahlen für Ihre Region – laufend aktualisiert. Jetzt lesen

Die Maskenpflicht ist vorbei, die Maskendebatten auch: Der Zwang zum Tragen einer Maske im ICE ist niemandem mehr zu vermitteln, wenn überall anders die Maskenpflicht fällt. Also weg mit der Pflicht - aber auch weg mit der Maske? Können Maskenträger und Maskenlose nach drei Jahren Pandemiepolitik wieder friedlich nebeneinander sitzen? Jetzt lesen

Pauschalurlauber können wegen Corona Geld zurückverlangen: Wenn Corona-Maßnahmen die Reisepläne von Pauschalreisenden zunichte machen, können diese teilweise ihr Geld zurückverlangen, das entschied der Europäische Gerichtshof. Jetzt lesen

Auch Schäden am Gebäude und an den Vitrinen im Juwelenzimmer sollen geltend gemacht werden. © Quelle: Oliver Killig/dpa

SKD stellen Schadenersatzansprüche wegen Juwelendiebstahls

Die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden machen im Fall des Juwelendiebstahls aus dem Grünen Gewölbe Schadenersatzansprüche geltend. Als erste Summe wurden 22 bis 26 Millionen Euro genannt. Jetzt lesen

10.01.2023, Nordrhein-Westfalen, Erkelenz: Klimaschutzaktivisten haben sich am Rand der Ortschaft Lützerath untergehakt. Lützerath soll zur Erweiterung des Braunkohletagebaus Garzweiler II abgebaggert werden. Foto: Oliver Berg/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ © Quelle: Oliver Berg/dpa

Wer sind die Protestler in Lützerath?

Am Mittwoch hat die Polizei mit der Räumung von Lützerath begonnen. Das kleine Örtchen ist längst zum Symbol des Protests gegen die Klimapolitik der Bundesregierung geworden. Aber die Klimaschützenden sind alles andere als eine homogene Masse. Wer protestiert da eigentlich? Jetzt lesen

Ab 11.30 Uhr: BMW IBSF Weltcup Bob & Skeleton in Altenberg - Der Bob- und Skeleton-Weltcup lockt jährlich viele Zuschauer aus aller Herren Länder an, diese Jahr auch nach Altenberg. Vom 13. bis 15. Januar 2023 sowie vom 20. bis 22. Januar finden dort mehrere Wettkämpfe statt. Morgen geht es ab 11.30 Uhr los mit den Rennläufen der Frauen im Skeleton, ab 15.30 Uhr sind die Männer am Start. Weitere Infos und das Gesamtprogramm bis Sonntag: http://weltcup-altenberg.de/bob-skeleton/

Haben Sie sich Freitag, den 13. gut sichtbar im Kalender markiert? © Quelle: Christoph Soeder/dpa/dpa-tmn

Vielen gilt er als Unglückstag schlechthin. Ein Tag, an dem das Bett besser nicht verlassen werden sollte. Was ist dran am Aberglauben rund um Freitag, den 13.? Hier sind 13. Fakten. Jetzt lesen

Will zum Eurovision Song Contest: Der frühere Sex-Pistols-Frontman Johnny Rotten alias John Lydon bei einem Radiointerview im Jahr 2022. © Quelle: imago images/ZUMA Press

... eine Punklegende beim ESC?

Die britische Punk-Legende John Lydon alias Johnny Rotten will beim Eurovision Song Contest für Irland antreten. Warum bloß? Jetzt lesen

