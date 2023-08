Zweiter Bauabschnitt im Hermann-Seidel-Park in Dresden abgeschlossen

Dresden. Die umfangreichen Bauarbeiten im Hermann-Seidel-Park in Dresden sind abgeschlossen. Die Besucher – allen voran die Anwohner aus Striesen und Blasewitz – können die Grünanlage jetzt wieder uneingeschränkt nutzen.

Park verfügt jetzt über einen Trinkbrunnen

In knapp sechs Monaten wurde der historische Park rekonstruiert. Man orientierte sich dabei an frühestmöglich auffindbaren Unterlagen von 1927 und der denkmalpflegerischen Zielsetzung zur Erhaltung dieses Dresdner Gartendenkmals.

Ein großer Teil der geschwungenen Wege, die durch die leicht abschüssige Anlage führen, wurde grundhaft saniert. Ebenso ließ die Stadt das Bewässerungssystem, das u.a. den Märchenbrunnen speist, erneuern. Aber nicht nur das. Wer den Park kennt, wird einige Veränderungen bemerken.

So verschwand gleich am Eingang Eisenacher/Ermelstraße eine wilde Ecke. Stattdessen gibt es hier jetzt Bänke zum Ausruhen und einen Trinkbrunnen. Alten Plänen zufolge, die man zu Rate zog, gab es an dieser Stelle schon mal eine Sitzecke.

Lebenshilfe-Verein möbelte Parkbänke auf

Der Lebenshilfe e.V. möbelte alle vorhandenen Knotenbänke auf. Fünf zusätzliche Bänke wurden angeschafft, so dass der Park nunmehr zwölf dieser Sitzgelegenheiten bietet.

Neues Rondell mit Sitzgelegenheiten

Des Weiteren führt jetzt ein zusätzlicher Weg – der vorher ein Trampelpfad war – durch die Parkmitte. Dort entstand ein Rondell mit Sitzgelegenheiten. Das gab es vorher nicht. Doch es ist so behutsam eingefügt, dass man meinen könnte, es wäre schon immer dagewesen. Der Bereich wird von Rhododendren gerahmt. Überhaupt gibt es in der Grünanlage zig Rhododendren in insgesamt 16 Sorten.

Einst befand sich hier eine Gärtnerei

Das kommt nicht von ungefähr, denn der Park befindet sich auf einem Teil der ehemaligen Seidelschen Gärtnerei. Die Seidels waren eine traditionsreiche sächsische Gärtnerfamilie. Diese hatte einen wichtigen Anteil daran, dass sich Dresden einst zu einem der wichtigsten Gartenbaustandorte im deutschsprachigen Raum entwickelte. Hermann Seidel erlangte internationales Ansehen mit der Zucht winterharter Rhododendren.

Alte Seidelsche Rhododendronsorten aus Grüngräbchen

Tatsächlich stammen einige der ganz alten Rhododendronpflanzen im Park noch aus dieser Zeit, sagt Mattes Hoffmann, Abteilungsleiter Planung Entwurf Neubau im Amt für Stadtgrün. Der Bestand wurde mit neuen Pflanzen der alten Seidelschen Sorten ergänzt. Die lieferte Christian Schröder, der die Seidelsche Gärtnertradition in Grüngräbchen fortführt.

Die Baukosten für die Rekonstruktion des Hermann-Seidel-Parkes belaufen sich auf rund 250 000 Euro. Hinzu kommen Planungskosten in Höhe von 60 000 Euro.

Stadtbezirksbeirat unterstützte Vorhaben finanziell

„Ohne die finanzielle Unterstützung aus dem Stadtbezirk hätten wir das Bauvorhaben so nicht realisieren können“, bedankte sich bei der offiziellen Eröffnung des Parks Umweltbürgermeisterin Eva Jähnigen (Bündnis 90/Grüne) bei den anwesenden Vertretern des Stadtbezirksbeirates. Dieser habe aus dem ihm zur Verfügung stehenden Budget knapp die Hälfte der Kosten dieses Bauabschnittes getragen. Des Weiteren hat der Stadtbezirksbeirat bereits 50 000 Euro für die Planung des nächsten Bauabschnitts bewilligt.

Denn am Hermann-Seidel-Park wurde und wird in drei Abschnitten gebaut. Der erste war 2021 die Erneuerung des Spielplatzes an der Pohland/Eisenacher Straße 2021.

Mit der denkmalgerechten Rekonstruktion der eigentlichen Grünanlage ist nun der zweite Bauabschnitt abgeschlossen.

Weiterer Bauabschnitt ist vorgesehen

Jetzt soll die Grünanlage noch um den ehemaligen Garagenstandort an der Augsburger Straße erweitert werden. „Wir wollen die Spiellandschaft weiterentwickeln“, so Mattes Hoffmann aus dem Amt für Stadtgrün. Stadtbezirksamtsleiter André Barth sieht eine Chance, auf diesem Gelände eine öffentliche Toilette unterzubringen. Doch so weit ist die Planung noch nicht.

Wer mit am Park gearbeitet hat

An der Rekonstruktion des Hermann-Seidel-Parkes waren das Planungsbüro König für die Erarbeitung des Projektes, die Hoch- und Tiefbau GmbH & Co. KG Dresden, das Planungsbüro Brücken-, Ingenieur- und Tiefbau Partnergesellschaft mbH aus Kesselsdorf für den Trinkbrunnen und die Gebrüder Friedrich GmbH Schmiede Stahlbau Dresden beteiligt. Sie fertigte u.a. die filigranen Haarnadelzäune, die die Rhododendren am Rondell etwas schützen sollen.

