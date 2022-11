Zwei Männer haben zu Wochenbeginn in Dresden Autos beschädigt. In Löbtau trat ein Mann fünf Spiegel ab, in der Neustadt beschädigte ein betrunkener junger Mann gleich rund 30 Autos.

Zwei „Spiegeltreter“ in Dresden erwischt

Dresden. Die Polizei hat zu Wochenbeginn in Dresden zwei „Spiegeltreter“ erwischt. Ein 37-Jähriger hatte am Montagmittag in Dresden-Löbtau die Seitenspiegel von fünf Autos abgetreten. Zeugen hielten ihn auf, bis die Polizei kam.

Weitaus umfangreicher fiel die Schadensbilanz eines 20-Jährigen aus, der in der Nacht zu Dienstag in der Neustadt randalierte. Der junge Mann soll gegen 2 Uhr auf seinem Weg die Alaunstraße entlang rund 30 Autos beschädigt haben. Außerdem stieg er in den offenstehenden Liefer-Lkw einer Bäckerei und warf Kisten mit Backwaren auf die Straße. Hernach stritt er sich heftig mit dem Fahrer.

Die Polizei stellte den 20-Jährigen, der versucht hatte, zu fliehen. Der Mann stand unter Drogen und Alkoholeinfluss und wurde zunächst in medizinische Betreuung übergeben. Gegen beide Männer wird wegen Sachbeschädigung ermittelt.

Von fkä