Dresden-Oberpoyritz: Zwei Personen schwer verletzt bei Unfall

In Dresden-Oberpoyritz kam es am frühen Montagnachmittag zu einem Unfall. Dabei wurden zwei Personen schwer verletzt und mussten in Krankenhäuser gebracht werden.

Dresden. Am frühen Montagnachmittag verunfallten zwei Autofahrer gegen 14.15 Uhr in Dresden-Oberpoyritz. Eine 61-Jährige war mit ihrem Wagen stadteinwärts auf der Lohmener Sraße unterwegs. Vor der Einmündung Am Waldrand geriet sie aus bisher ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr.

Dort kollidierte sie mit dem Fahrzeug eines 57-jährigen Mannes. Beide Fahrer wurden schwer verletzt und mussten in Krankenhäuser gebracht werden. Es entstand ein Sachschaden von etwa 14 000 Euro.

Von Sp