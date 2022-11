﻿Zwei Parkhäuser und ein Baumwipfelpfad für den Fernsehturm in Dresden

200 000 Gäste im Jahr soll der Fernsehturm auf der Wachwitzer Höhe begrüßen. Aber wie kommen so viele Menschen über eine rudimentär ausgebaute Infrastruktur an den Stadtrand? Auf einer Einwohnerversammlung gab es erste Antworten.

Dresden. Ein Baumwipfelpfad von der jetzigen Buswendeschleife zum Fuß des Fernsehturms – im Neudeutsch Skywalk – wäre eine Attraktion, die sich Lars Knüpfer von der Betreibergesellschaft für den Fernsehturm gut vorstellen kann. Kostenlos für die Nutzer und damit zusätzlicher Magnet für den Besuch des am Stadtrand gelegenen Aussichtspunktes. Am Donnerstagabend stellten Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP), Baubürgermeister Stephan Kühn (Bündnis 90/Die Grünen) und Planer Nico Schmidt vom Ingenieurbüro Hoffmann-Leichter das Mobilitätskonzept für den Fernsehturm auf einer Anwohnerversammlung vor.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

39 Stellplätze für die Besucher im Parkhaus

Zwei Parkhäuser sollen für die Besucher des Fernsehturms gebaut werden – eines direkt am Turm auf dem Platz der jetzigen Buswendeschleife, eines an der neuen Straßenbahnendhaltestelle an der Rossendorfer Straße. Das Baurecht, so Planer Schmidt, verlange 118 Parkplätze für den Fernsehturm, 50 davon müssten in unmittelbarer Nähe entstehen. Elf werden am Fuß des Turmes für behinderte Personen und Mitarbeiter des Betreibers eingerichtet, weitere 39 in dem neuen Parkhaus. Dieses soll 24 weitere Stellplätze für Anwohner erhalten, aber auch eine Toilettenanlage. Neben dem Parkhaus soll es Platz für drei Reisebusse geben.

Innovative Konzepte sind Zukunftsmusik

Das größere Parkhaus ist an der Rossendorfer Straße in Bühlau mit gut 250 Plätzen geplant. Von dort aus soll ein Shuttle die Besucher zum Fernsehturm bringen. Das, so der Baubürgermeister, werden eines Tages autonom gesteuerte Elektrobusse sein, aber das ist Zukunftsmusik. Innovative Konzepte für den Besucherverkehr sollte die Stadtverwaltung prüfen, viel hat ein Mobilitätsbeirat aber nicht vorlegen können. Es bleibe, so Kühn, vor allem bei der klassischen Erschließung.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Baustart für Quohrener Straße 2025

Heißt: Straßen müssen ausgebaut werden. Die Staffelsteinstraße soll bis Ende 2024 fertig sein, dann könne der Ausbau der Quohrener Straße beginnen. 1,9 Millionen Euro werde das Vorhaben kosten, die Finanzierung sei gesichert. Der Ausbau der Weißiger Landstraße für rund eine Million Euro sei 2024 geplant, so Kühn, die Sanierung der Schönfelder Straße befinde sich in der Vorplanung. Der Oberwachwitzer Weg dagegen komme als Zubringer für den Fernsehturm nicht mehr in Betracht.

Wanderwege sanieren und beschildern

Neben den Autofahrern, die sanierte Straßen und Parkhäuser erhalten sollen, will die Stadt am Fuß des Fernsehturms Radabstellanlagen bauen und die Wanderwege im Umfeld der Wachwitzer Höhe sanieren und neu beschildern. „Wir wollen die Besucher dazu bringen, die Natur zu Fuß zu entdecken“, erklärte Kühn.

Seilbahn ist aus dem Rennen

Einem Vorhaben erteilte der Baubürgermeister eine deutliche Absage: Eine Seilbahn vom Haltepunkt Dobritz über den Kiessee Leuben und die Elbe bis zum Fernsehturm sei zum jetzigen Zeitpunkt nicht zu stemmen. Eine Genehmigung sei unrealistisch, die Seilbahn falle aber auch aus wirtschaftlichen Gründen aus dem Rennen. Es werde schlicht an Publikum fehlen, das die Verbindung nutzt, so Kühn. Selbst wenn Dresden 2033 die Bundesgartenschau ausrichten sollte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Anwohner äußern viel Kritik

Die Anwohner äußerten viel Kritik an einem Konzept, das dafür sorge, dass der Fernsehturm eher fertig werde als die Verkehrsinfrastruktur. Das ruhige Viertel am Fuße des Fernsehturms werde mit Lärm und Abgasen belastet, das Konzept sei in zu kleinen Dimensionen gedacht und gehe nicht auf, kritisierten Anwesende. Aber ist der Fernsehturm wirklich eher fertig als die Infrastruktur? Die Deutsche Funkturm GmbH als Besitzer des Gebäudes hat Ausschreibungen für Projektsteuerung, Brandschutz und Generalplanung gestartet und das Dresdner Büro hpm mit der Abwicklung beauftragt, erklärte Peer Kollecker, Leiter Großprojekte bei der Funkturm GmbH.

2023 beginnt die heiße Phase – der Planung

Im ersten Quartal 2023 soll der Generalplaner feststehen. „Dann beginnt die heiße Phase“, kündigte Kollecker an. Die heiße Phase der Planung. Wann gebaut wird, steht ebensowenig fest wie die Bauzeit. Dafür haben Bund und Freistaat bereits ihren Anteil an den 25,6 Millionen Euro geschätzten Baukosten für den Turm abgeliefert, wie Hilbert erklärte. Der Ausbau der Verkehrsinfrastruktur kostet den einen oder anderen Euro mehr. Und ja: Auch zur Verlängerung der Straßenbahntrasse oder dem Parkhaus Rossendorfer Straße gibt es noch keine Terminpläne.