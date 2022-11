Zwei Männer nachts in Dresden beraubt

Ein Räuber-Duo und ein Quartett haben am Wochenende in Dresden zwei Männer beraubt: einmal in der Friedrichstadt und einmal in der Äußeren Neustadt.

Dresden. Zwei Männer, ein 53- und ein 27-Jähriger, sind in den Wochenendnächten in Dresden beraubt worden.

Das 53 Jahre alte Opfer war in der Nacht zu Sonnabend gegen 1 Uhr mit dem Fahrrad in der Friedrichstadt unterwegs. Zwei Jugendliche hielten den Mann an und forderten Geld. Als der Radfahrer verneinte, drückte ihn der eine Räuber gegen eine Wand, der andere durchsuchte die Fahrradtasche. Dabei bedrohte das Duo sein Opfer mit einem Schlagstock, so die Polizei. Die Räuber nahmen schließlich die Mütze des 53-Jährigen mit. Der Mann blieb unverletzt.

Die Polizei stellte die beiden jungen Räuber wenig später: einen 17 und einen 18 Jahre alten Deutschen. Der Ältere wurde nach einem Termin beim Haftrichter in eine Justizvollzugsanstalt gebracht, teilten die Beamten mit.

In der Nacht zu Montag beraubte eine vierköpfige Gruppe einen 27-Jährigen. Er war gegen 1.30 Uhr in der Dresdner Neustadt auf dem Nachhauseweg, als ihn das Quartett ansprachen und Geld haben wollten. Die Männer attackierten ihr Opfer, durchsuchten es und stahlen sein Portemonnaie mit Geld und EC-Karte. Mit vorgehaltenem Messer zwangen die Räuber den 27-Jährigen anschließend, am Bankautomaten Geld abzuheben. Aus Angst gab der Mann ihnen 350 Euro. Die Räuber ließen daraufhin von ihm ab und verschwanden.

Von ttr