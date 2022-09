In Dresden-Pieschen ist am Samstagabend ein Radfahrer mit einem anderen kollidiert. Dabei verletzten sich die beiden Männer, einer von ihnen sogar schwer.

Dresden. In Dresden-Pieschen ist es am Samstagabend auf der Mohlenbrücke an der Leipziger Straße zu einem Unfall gekommen. Gegen 18.45 Uhr waren zwei Radfahrer in Richtung Innenstadt unterwegs. Am Ende der Brücke wollte der Ältere den Jüngern überholen, wobei es zur Berührung mit anschließendem Sturz kam. Der Jüngere wurde dabei schwer verletzt.

Ein Alkoholtest bei dem Verursacher ergab einen Wert von 0,6 Promille. Gegen den Deutschen wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.

Von Sp