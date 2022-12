﻿Zwei kommunale Impfstützpunkte in Dresden schließen zum neuen Jahr

Entsprechend einer Bundesverordnung werden ab 2023 öffentliche Impfangebote nicht mehr betrieben und finanziert. Deshalb schließen zwei kommunalen Corona-Impfstützpunkte in Dresden zum neuen Jahr.

Ab 2023 soll sich das System für Corona-Schutzimpfungen in Dresden ändern.

Dresden. Ab 2023 soll sich das System für Corona-Schutzimpfungen in Dresden ändern. Entsprechend einer Bundesverordnung ist der Betrieb und die Finanzierung öffentlicher Impfangebote im neuen Jahr nicht mehr vorgesehen, weshalb die kommunalen Corona-Impfstützpunkte an der Technischen Universität (TU) Dresden und Am Brauhaus 8, die gemeinsam mit dem Johanniter Unfallhilfe e. V. betrieben werden, schließen.

Impfungen weiterhin bei anderen Impfstellen möglich

Die Impfstelle des Amtes für Gesundheit und Prävention, ebenfalls Am Brauhaus 8, wird ihre Arbeit hingegen weiterühren. Interessierte können hier sowohl die Grundimmunisierung als auch Auffrischungsimpfungen erhalten. Eine vorherige telefonische Terminvereinbarung unter 488 82 31 ist Voraussetzung. Auch in Haus- und Facharztpraxen, sowie einigen Apotheken sind Corona-Schutzimpfungen in Zukunft noch immer möglich. Aufgrund ihrer Schutzwirkung gegen schwere Krankheitsverläufe werden sie sie weiterhin empfohlen.

Die Impfstelle der TU Dresden auf der Bergstraße 64, Raum 208, ist noch bis Donnerstag, 22. Dezember 2022 geöffnet. Impfungen sind dienstags, mittwochs und donnerstags zwischen 9 und 17 Uhr terminfrei verfügbar. Der Betrieb der Impfstelle Am Brauhaus 8 endet am Freitag, 30. Dezember 2022.

Von Nikolaus Neidhardt