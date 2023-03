Zwei Fahrgäste nach Vollbremsung einer Straßenbahn leicht verletzt

Am Mittwoch hat eine Straßenbahn der Linie 3 in Richtung Innenstadt stark gebremst, nachdem ein unbekannter Fußgänger die Gleise überquerte. Zwei Fahrgäste erlitten leichte Verletzungen.

Am Mittwochnachmittag wurden zwei Fahrgäste in einer Straßenbahn der Linie 3 in Richtung Innenstadt leicht verletzt. (Symbolbild)

Dresden. Am Mittwochnachmittag wurden zwei Fahrgäste in einer Straßenbahn der Linie 3 in Richtung Innenstadt leicht verletzt. Ein unbekannter Fußgänger war an der Fritz-Löffler-Straße in Höhe der Reichenbachstraße über die Gleise gelaufen. Der Fahrer der Bahn bremste daraufhin stark. Die beiden Fahrgäste, eine 52-jährige und eine 73-jährige Frau stürzten in der Bahn und wurden leicht verletzt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Polizei ermittelt gegen den unbekannten Fußgänger wegen Unfallflucht.