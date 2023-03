﻿Brüderpaar ging auf Raubzug durch Dresden

Zwei Brüder, 17 und 19 Jahre alt, gingen im vergangenen Sommer mit ihrer Gang auf Raubzug durch Dresden. Nun müssen sich beide vor dem Amtsgericht verantworten.

Dresden. Leon und Justin H. sehen aus wie nette Jungs von nebenan, aber der Schein trügt. Laut Anklage haben es die beiden Brüder faustdick hinter den Ohren und sitzen nun unter anderem wegen Raub, schwerer räuberischer Erpressung und gefährlicher Körperverletzung vor dem Amtsgericht. Gemeinsam mit anderen Jugendlichen zogen sie im vergangenen Sommer durch Dresden, bedrohten und verprügelten andere Leute und zogen sie ab. Das Vorgehen bei der Gang war immer ähnlich: Sie suchten sich Opfer aus, bauten sich vor ihnen auf, drohten mit Schlägen, auch mal mit einem Messer oder einem Schraubendreher, prügelten drauflos und erpressten Geld oder Wertsachen. Sie versetzten die Opfer so sehr in Angst, dass die taten, was man von ihnen wollte. Die beiden Brüder waren immer dabei, die restlichen Beteiligten wechselten.