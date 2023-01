Zwei Diebstähle und drei Festnahmen – Besitzer ortet mutmaßliche Täterin

Drei Mal klickten am Freitag und Sonnabend in Dresden Handschellen wegen Diebstahls. Die mutmaßlichen Täter ließen Dinge aus einem Supermarkt und einem Hotelzimmer mitgehen.

Drei Mal klickten am Freitag und Sonnabend in Dresden Handschellen wegen Diebstahls (Symbolbild).

Dresden. Drei mutmaßliche Diebe hat die Dresdner Polizei am Freitag und Sonnabend festgenommen. Am Freitagabend hatten gegen 19 Uhr ein 25-jähriger Mann und eine 23-jährige Frau in einem Supermarkt an der Wallstraße diverse Waren mitgenommen, ohne zu bezahlen. Ein Ladendetektiv beobachtete das Duo und stellte es nach der Kassenzone zur Rede. Der junge Mann schlug auf den Mitarbeiter ein und versuchte, mit seiner Komplizin zu fliehen, teilte die Polizei mit. Die beiden Tunesier konnten jedoch gestellt und bis zum Eintreffen der Beamten festgehalten werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Fast zur gleichen Zeit am Sonnabend wurden aus einem Hotelzimmer in der Leipziger Vorstadt ein Handy und ein Tablet gestohlen. Der Besitzer konnte die Geräte orten und führte die Polizeibeamten damit auf die Spur einer 37-jährigen Frau. Die Deutsche hatte die Geräte bei sich und wurde deswegen vorläufig festgenommen.

Von ttr