Am Donnerstag sind auf der Kreuzung Karlsruher Straße/Windbergstraße/Kohlenstraße zwei Fahrzeuge frontal zusammengestoßen. Beide Fahrerinnen wurden schwer verletzt. Die Kreuzung war zeitweise gesperrt.

Dresden. Am Donnerstagnachmittag gegen 15.15 Uhr sind zwei Fahrzeuge auf der Kreuzung Karlsruher Straße/Windbergstraße/Kohlenstraße zusammengestoßen. Beide Fahrerinnen wurden bei dem Unfall schwer verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die Kreuzung war wegen des Unfalls für über zwei Stunden gesperrt. Die Straßenbahnlinie 3 war blockiert und die Buslinien 66 und 366 mussten umgeleitet werden. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.