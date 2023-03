﻿Zwei Autos stoßen auf der Kreuzung Karcherallee/Tiergartenstraße zusammen – Mutter und Kind verletzt

Am Sonntag sind zwei Autos auf der Kreuzung Karcherallee/Tiergartenstraße zusammengestoßen. Eine Mutter und ihre Tochter wurden bei der Kollision leicht verletzt.

Dresden. Am Sonntagnachmittag sind zwei Autos auf der Kreuzung Karcherallee/Tiergartenstraße zusammengestoßen. Nach Angaben der Feuerwehr wurde die integrierte Regionalleitstelle Dresden über das eCall-Notrufsystem eines der beiden Unfallfahrzeuge alarmiert und hatte direkten Kontakt zum Fahrer. Die Notrufabfrage ergab eine größere Anzahl von Betroffenen, so dass zahlreiche Kräfte und Mittel an die Einsatzstelle alarmiert wurden.

Die Feuerwehrkräfte, die zuerst an der Unfallstelle eintrafen, fanden zwei massiv beschädigte Fahrzeuge vor, bei denen nahezu alle Airbags ausgelöst hatten. Die Insassen konnten sich selbst aus den Autos befreien und standen auf dem Gehweg. Eine 33-jährige Mutter und ihre 6-jährige Tochter wurden mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus transportiert. Alle anderen Personen blieben augenscheinlich unverletzt. Im Bereich der Unfallstelle kam es zu Verkehrsbehinderungen. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.