﻿Zwei Autos stoßen am Elbepark zusammen – Beide Fahrerinnen verletzt

Weltfrauentag am 8. März

Weltfrauentag am 8. März

Weltfrauentag am 8. März Weltfrauentag am 8. März

Frauen in der Medizin: „Müssen oft entscheiden, was sie zuerst machen: Kinder oder Karriere“

In den Chefetagen deutscher Krankenhäuser sitzen vor allem Männer. Braucht es da eine Frauenquote? Wie schwierig ist der Spagat zwischen Klinik und Kinderbetreuung? Welche Vorurteile müssen sich Ärztinnen heute noch anhören? Zum Weltfrauentag am 8. März haben wir zwei Medizinerinnen vom St. Joseph Stift in Dresden gefragt.