﻿Airbnb und Co. in Dresden: SPD drängt auf Verbot der Zweckentfremdung von Wohnraum

Dresden. Airbnb ist eigentlich eine tolle Sache: Wer seine Wohnung für ein paar Tage verlässt, bietet sie auf dem Online-Portal an und stellt sie Touristen gegen Geld zur Verfügung. Doch längt ist daraus ein Geschäft geworden, das die Zustände auf dem Wohnungsmarkt verschärft. Gerade in Dresdner Stadtteilen wie der Neustadt, in der Wohnraum knapper wird und Mieten steigen. So kann es passieren, dass Eigentümer ihre Unterkünfte permanent auf Airbnb anbieten, während Familien vergeblich neue Mietwohnungen suchen.

Parteien wie die Linke fordern daher seit längerer Zeit, die Zweckentfremdung von Wohnraum in Sachsen zu verbieten. Auch die Dresdner SPD-Fraktion hat nun einen Antrag im Stadtbezirksbeirat Neustadt vorgestellt. Sie fordert ein Zweckentfremdungsverbot durch Ferienwohnungen (in der Altstadt und in der Neustadt) und richtet sich gegen den „spekulativen Leerstand“ (in ganz Dresden). Darüber hinaus soll die Stadt Steuerdaten nutzen, um den Markt zu kontrollieren.

Regierung legt Gesetzentwurf vor

Die SPD beruft sich auf einen Gesetzentwurf, den Sachsen Regierung jüngst vorgelegt hat. So könnten Kommunen in Zukunft ein zeitlich begrenztes Verbot der Zweckentfremdung von Wohnraum erlassen. Laut dem Vorschlag dürften Städte festlegen, dass Vermieter amtliche Genehmigungen brauchen, wenn sie ihre Wohnungen über Airbnb oder ähnliche Portale anbieten wollen. Eigentümer könnten unter Androhung von Strafen gezwungen werden, die Nutzung ihrer Wohnungen offenzulegen.

Von Zweckentfremdung wird demzufolge gesprochen, wenn Eigentümer ihre Wohnungen mehr als zwölf Wochen im Jahr fremdvermieten oder mindestens ein Jahr leerstehen lassen. Kann die Stadtverwaltung nachweisen, dass eine Wohnung zweckentfremdet wurde, haben Eigentümer zwei Monate Zeit, um dies zu ändern. Im äußersten Fall könnte das Amt die Wohnung räumen lassen.

Stadt: Kontrolle würde Steuergeheimnis verletzen

Dresden sollte die neuen Möglichkeiten nutzen, fordert die SPD. „Wir kennen alle die Mietpreise in der Neustadt“, sagte Felix Göhler, der den Vorschlag für seine Fraktion im Stadtbezirksbeirat präsentiert hat. Mehr noch: Um die Zweckentfremdung von Wohnraum besser zu kontrollieren, könnte laut SPD auf Daten des Stadtkassen- und Steueramts zurückgegriffen werden. So wäre genau nachvollziehbar, wo Ferienwohnungen liegen und wie oft dort übernachtet wird. Göhler sprach von einem „Monitoring“.

Die Stadt bremste den Vorstoß. Zum einen sei das Gesetz noch gar nicht beschlossen, sagte Mandy Pretzsch, die stellvertretende Leiterin des Neustädter Bezirksamts. Vorher könne man keine eigene Satzung erlassen. Zum anderen wies sie darauf hin, dass ein Monitoring das Steuergeheimnis verletzten würde. Bislang hatte sich die Stadt auf Angaben des Branchenportals AirDNA gestützt. In Dresden waren zuletzt rund 1400 private Unterkünfte gelistet.

Die Neustädter Räte waren sich weitgehend einig: Sobald das Gesetz auf Landesebene steht, sollte der Oberbürgermeister für eine „zügige Umsetzung“ sorgen. Die Mehrheit sprach sich auch dafür aus, das Monitoring dem Steuer- und Stadtkassenamt zu übertragen. 14 Räte stimmten für den Beschluss, drei dagegen. In letzter Instanz würde allerdings der Stadtrat über ein Verbot der Zweckentfremdung in Dresden entscheiden.

