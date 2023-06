﻿Zweckentfremdung von Wohnraum: Dresden hofft auf neues Gesetz

Dresden/Leipzig. Wer künftig in Dresden oder Leipzig seine Wohnung zweckentfremdet vermieten will – zum Beispiel als Ferienwohnung über Onlineportale wie AirBnB.de oder Vrbo.de – muss bald mit empfindlichen Strafen rechnen. Denn der Koalitionsausschuss der sächsischen Landesregierung will in Sachsen Städten mit Wohnungsmangel Zweckentfremdungsverbote ermöglichen.

Verstöße könnten bis 100 000 Euro Strafe kosten

Verstöße werden dann als Ordnungswidrigkeiten zur Anzeige gebracht und können mit bis zu 100 000 Euro geahndet werden. Bestehende Ferienwohnungen sollen davon ausgenommen bleiben.

Gesetz soll bis Ende 2023 kommen

Experten erwarten, dass Sachsen die gesetzlichen Voraussetzungen für die Verbote innerhalb des nächsten halben Jahres schaffen wird und dann beide Großstädte unverzüglich die Verbote erlassen. Die dafür notwendigen Ratsbeschlüsse der beiden Kommunen dürften nur Formalien sein, da die Stadtparlamente in der Vergangenheit vehement die Schaffung der notwendigen Voraussetzung gefordert hatten. In Bayern – für Sachsen häufig Vorreiter bei der Legislative – gibt es ein solches Gesetz bereits seit 2007.

SPD: Gut, dass die CDU ihren Widerstand aufgegeben hat

In Dresden rechnete der Tourismusverband schon 2016 mit etwas hoch gegriffenen 300 000 Übernachtungen pro Jahr in Privatunterkünften der Stadt, damals forderten Hoteliers, Gastronomen und Touristikfirmen ein Verbot dieser Praxis. Unter Verweis auf den angespannten Wohnungsmarkt verlangte ab dem Jahr 2018 die rot-grün-rote Stadtratsmehrheit zumindest eine Eindämmung.

Der Dresdner SPD-Stadtrat Vincent Drews hält ein Zweckentfremdungsverbot in Dresden für unerlässlich: „Gerade in den innerstädtischen Vierteln in Neu- und Altstadt gibt es viel zu viele Wohnungen, die dem Wohnungsmarkt entzogen werden“, erklärte er am Mittwoch. „Dem wollen wir nun, sobald es das Gesetz gibt, in der Landeshauptstadt entgegenwirken“. Er sei froh, dass die CDU im Landtag ihren Widerstand aufgegeben habe und hoffe auf eine Mehrheit im Dresdner Stadtrat. Der Dresdner Wohnungspolitiker und SPD-Landtagsabgeordnete Albrecht Pallas ergänzt: „Bei einem angespannten Markt, in dem Familien kaum noch eine Wohnung finden, ist es ein Unding, dass Eigentümer lieber mit Airbnb das schnelle Geld machen.“

In der Dresdner Neustadt oft ganze Häuser voller Ferienwohnungen

Und auch die Grünen machen Druck. „In begehrten Wohnlagen wie etwa der Dresdner Neustadt werden ganze Häuser nur noch als Ferienwohnungen vermietet“, sagt Thomas Löser, wohnungspolitischer Sprecher der Fraktion im Sächsischen Landtag. Insgesamt würden in Dresden derzeit rund 1500 Wohnungen als Ferienwohnungen genutzt. In Leipzig sind nach Angaben der Stadt durch Leerstand oder Zweckentfremdung aktuell sogar rund 20 000 Wohnungen nicht für Wohnzwecke verfügbar. „Wir dürfen nicht tatenlos dabei zusehen, wie Menschen aus ihren Wohnungen und Quartieren verdrängt werden.“

Rathaus: Dresden fordert das Gesetz schon lange

Das Branchenportal AirDNA hat zuletzt in Dresden rund 1400 private Unterkünfte aufgelistet, in Leipzig waren es mehr als 1500. Auf DNN-Anfrage geht man im Rathaus davon aus, dass neben der Neustadt auch das Hechtviertel, die Innere Altstadt, die Wilsdruffer Vorstadt, Friedrichstadt und Südvorstadt eine hohe Dichte an solchen Ferienwohnungen aufweisen. In der jährlichen Berichterstattung gegenüber dem Land fordere die Stadt „regelmäßig ein Zweckentfremdungsgesetz, um bei einer weiteren Steigerung der Zahl der Ferienwohnungen mit einer entsprechenden Zweckentfremdungssatzung umgehend reagieren zu können“, hieß es am Mittwoch.

Airbnb für Wohnungsmieter schon jetzt strafbar

Für Mieter sind Plattformen wie Airbnb in der Regel keine Option, um die eigene Unterkunft zu offerieren. Denn ohne Zustimmung des Vermieters darf man seine Wohnung nicht auf einschlägigen Portalen anbieten. Wer dies dennoch tut, riskiert eine Kündigung.

DNN