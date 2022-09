﻿Zuviel Aufmerksamkeit für Klebeaktion an der Sixtinischen Madonna in Dresden?

Maike Grunst klebte sich in Dresden an einem Gemälde fest und erläuterte in einem Interview ihre Beweggründe.

„Ich mache das nicht aus Lust am Krawall, sondern aus Leidensdruck“, sagte die junge Leipzigerin, die sich im August an der „Sixtinischen Madonna“ in Dresden festgeklebt hatte. Das DNN-Interview mit ihr hat erneut Leserreaktionen hervorgerufen.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket