﻿Zuschuss für Dynamo Dresden? Unternehmer will auch Betriebsbeihilfe von der Stadt

Was für Dynamo gilt, muss für alle Unternehmen in Dresden gelten, sagt der Unternehmer Christoph Braun. Dynamo soll einen indirekten Mietzuschuss erhalten – „Das wollen wir dann auch“, sagt der Geschäftsführer. Das hat er an das Rathaus geschrieben.

Dresden. Christoph Braun ist Geschäftsführer des Unternehmens Stamos + Braun Prothesenwerk, arbeitet für Kunden auf der ganzen Welt und sympathisiert mit der SG Dynamo Dresden. Als er am Flughafen Riad in Saudi-Arabien jetzt die Nachrichten aus der Heimat studierte, stieß der Unternehmer auf die Schlagzeile "Rathaus will Dynamo mit Millionen unterstützen". Es arbeitete in dem Arbeitgeber von 19 Beschäftigten. Er griff zur Feder und schrieb einen Antrag an Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP).

„Auch wir zahlen einen hohen Mietzins“

„Auch wir sind, wie Dynamo Dresden, ein Dresdner Wirtschaftsunternehmen, das nicht direkt von der Stadt unterstützt werden kann“, heißt es in dem Schreiben. „Aber auch wir sind Mieter in einem repräsentativen Gewerbeobjekt, für das wir einen hohen jährlichen Mietzins zu zahlen haben.“ Auf der Bautzner Straße in der Radeberger Vorstadt hat der Handwerksbetrieb seinen Sitz.

„5000 Euro Beihilfe im Monat wären schön“

Wenn also die Stadt einen indirekten Zuschuss an Dynamo zahle, nämlich über den Vermieter des Stadions, dann könne doch sein Handwerksbetrieb auch indirekt unterstützt werden, sagt Braun. Dem Gleichbehandlungsgrundsatz folgend beantrage er eine indirekte Betriebsbeihilfe in selber anteiliger Höhe, wie sie dem Fußballverein zur Verfügung gestellt werden soll. „Eine Unterstützung von 5000 Euro im Monat wäre schön.“ Die Betriebsbeihilfe müsste dann an den Vermieter, ein großes Immobilienunternehmen, überwiesen werden, so Braun.

Das Geld würde direkt an die Beschäftigten weitergereicht

Er verspreche, dass die Geschäftsführung die indirekte Betriebsbeihilfe in vollem Umfang gleichmäßig auf die Gehälter der Mitarbeiter aufschlagen werde, da diese am meisten unter gestiegenen Betriebskosten und hoher Inflation leiden würden. „Selbst dann besteht vermutlich nicht die Gefahr, dass sie an die Monatsgehälter der Dynamo-Profis heranreichen“, so der Unternehmer.

Gleiches Recht sollte für alle gelten

Als Sympathisant von Dynamo Dresden sei es nicht seine Intention, dem Verein etwas wegzunehmen. Aber als Unternehmer gehe es ihm darum, dass die Unterstützung für Dynamo auch hinterfragt werde. „Wir finden es großartig, dass die Stadt Wirtschaftsunternehmen fördert. Aber dann sollte gleiches Recht für alle gelten.“ Er habe auch die Handwerkskammer und andere Unternehmen angeschrieben. „Vielleicht beteiligen sich ja viele an meiner Aktion.“

Er sei gespannt auf die Antwort des Oberbürgermeisters, so der Geschäftsführer. 2013 hat er seinen Handwerksbetrieb gegründet, der sich auf die Herstellung von Silikon-Prothesen spezialisiert hat. Die fertigen Prothesen müssen individuell angepasst werden, deshalb hat er einen Kunden in Saudi-Arabien besucht.

Stadt will drei Millionen Euro für Dynamo zahlen

Die Stadt will an die Projektgesellschaft Stadion Dresden – der Vermieter des Stadions an Dynamo Dresden – eine Betriebsbeihilfe in Höhe von drei Millionen Euro bis 2024 zahlen. Die Beihilfe soll die Miete, die Dynamo zu zahlen hat, in gleicher Höhe reduzieren. Der Stadtrat soll im November über den Zuschuss entscheiden.