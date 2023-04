﻿Zusätzliche Brücke im Dresdner Osten: Blasewitz will Möglichkeiten prüfen lassen

Kostenfrei bis 15:05 Uhr lesen

Havarie

Zwischenfall am Flughafen Dresden geht glimpflich aus

Bei der Landung eines Urlaubsfliegers in Dresden ist am Sonntag eine sogenannte Luftnotlage erklärt worden. An Bord sollen 145 Passagiere und sechs Besatzungsmitglieder gewesen sein.