﻿Zurück auf Los im Machtpoker von Dresden?

Wählt der Stadtrat Bürgermeister und wenn ja wie viele? Die Antwort ist wieder ungewiss, denn es gibt eine neue Wendung im Bürgermeisterpoker von Dresden.

Dresden. Der Machtpoker um die Besetzung der vakanten Bürgermeisterämter im Rathaus ist reich an jähen Wendungen. Als sich am Freitag schon alle auf das Wochenende vorbereiteten, kam eine neue Wendung dazu: Der Plan von Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP), die Rathausspitze von sieben auf sechs Bürgermeister zu verkleinern, wird auf der Stadtratssitzung am Donnerstag nicht aufgehen. Das teilte Hilberts wichtigster Vertrauter Ralf Tostmann den Stadtratsfraktionen mit.