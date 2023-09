Zuletzt vor 140 Jahren: Adelshochzeit in Dresden

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser,

das gab es zuletzt vor 140 Jahren: eine Prinzessin des damals regierenden Fürsten- und Königshauses in Dresden vor dem Traualter. Am Wochenende gaben sich die Wettinerin Maria Teresita Prinzessin von Sachsen und Graf Beryl Alexandre de Saporta in der vollbesetzten Hofkirche das Jawort.

Maria Teresita Prinzessin von Sachsen und Beryl Alexandre de Saporta küssen sich nach der Trauung. © Quelle: Sebastian Willnow/dpa

Die Messe, die in vier Sprachen gehalten wurde, leitete Altbischof Joachim Reinelt, der bekannte: „Ohne das Haus Wettin gäbe es diese schöne Kirche sicher nicht.“ Nach der Zeremonie empfingen hunderte Schaulustige das Brautpaar vor der Kirche, das anschließend mit 450 Gästen im Italienischen Dörfchen feierte. Jetzt lesen - und vielleicht noch wichtiger: Bilder anschauen.

Zitat des Tages

Wir haben einen Verdrängungswettbewerb und im Ergebnis ruinöse Preise, wie ich es in meiner ganzen Karriere nicht ansatzweise erlebt habe. Detlef Neuhaus Geschäftsführer von Solarwatt Dresden zur Krise in der Solarbranche

Dresden und die Region – Leseempfehlungen

Sportschecklauf 2023 Dresden © Quelle: Anja Schneider

Am Sonntag stand Dresden wieder ein Laufevent ins Haus. Beim Sportscheck Run waren Fünf- und Zehn-Kilometer-Distanzen zu überwinden. Fotos von Start, Ziel und Siegerehrung finden Sie hier.

Aus unserem Netzwerk

Wie weit ist der Ausbau der Windenergie in Deutschland? © Quelle: iStock/RND Illustration Behrens

Deutschland muss die Energiewende schaffen, um den Klimawandel einzudämmen. Wie weit ist das Land beim Ausbau der Windkraft? Wo stehen genügend Windräder und woran scheitert ein schnellerer Ausbau? Eine Analyse in Grafiken – auch zu Ihrem Landkreis. Jetzt lesen

Termine des Tages

10.30 Uhr: Meisterfeier der Handwerkskammer Dresden in der Messe Dresden

16.30 Uhr Finissage „30 Jahre Max-Planck-Gesellschaft in Sachsen“ im Kulturpalst Dresden

Wer heute wichtig wird

Klara Geywitz (SPD), Bundesministerin für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen, steht nach einem Interview mit der Deutschen Presse-Agentur dpa in ihrem Büro im Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen. Sie verlangt einen Kurswechsel bei Energiesparmaßnahmen. © Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa

Das Hin und Her über das Heizungsgesetz hat viele Bürger verschreckt. Vor dem „Wohnungsbaugipfel“ heute im Kanzleramt gibt es nun Kritik an Energiesparstandards. Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD) macht im dpa-Gespräch eine Ansage. Außerdem verlangt der Zentralverband Deutsches Baugewerbe einen „Wohnungsbau-Wumms“. Jetzt lesen

Gewusst wie – die Tipps für den Tag

Und dann war da noch ...

Deo aus einer Sprühdose wird auf die Haut eines Arms gesprüht. In den sozialen Netzwerken schlägt die sogenannte Deo-Challenge Wellen. Insbesondere Jugendliche experimentieren in Videos mit Deo. Eine Behörde warnt nun eindringlich davor. © Quelle: Monika Skolimowska/dpa

... die Deo-Challenge in Social Media: Was steckt dahinter?

So lange wie möglich Deo auf die Haut sprühen oder das Spray einatmen: Medien berichten aktuell vermehrt über eine Deo-Challenge in Social Media. Wer teilnimmt, riskiert einen bleibenden Schaden der eigenen Gesundheit – doch wie verbreitet ist das Phänomen überhaupt? Jetzt lesen

Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Tag

Ihr Dirk Birgel

Chefredakteur

Haben Sie unseren Newsletter schon abonniert und kennen Sie die weiteren aus unserem Netzwerk? Hier informieren

Falls Sie Anregungen oder Kritik haben, melden Sie sich gern direkt bei unserem Chefredakteur Dirk Birgel: d.birgel@dnn.de

Hier geht's zur DNN-App

Exklusive News, Hintergründe und Meinungen immer schnell und rund um die Uhr!

iOS: Die DNN-App im App Store

Android: Die DNN-App bei Google Play

E-Paper: die Zeitung von morgen schon am Abend lesen Die DNN-Ausgabe des nächsten Tages gegen 21 Uhr (Aktualisierung am Morgen) und mehrere Ausgaben handlich immer dabei. Hier geht's zum E-Paper

Unser E-Paper gibt es auch als App

iOS: Das E-Paper der DNN im App Store

Android: Das E-Paper der DNN bei Google Play

DNN