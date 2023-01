Eckehart SchumacherGebler hat in Dresden mit seinem Typostudio einen der letzten Orte für Buchdruck mit Bleilettern geschaffen. Mit seinem Tod ist nun dessen Zukunft ungewiss.

Dresden. In dem Gebäude mit der Hausnummer 11 an der Großenhainer Straße in Dresden lagert ein Kulturschatz. Es ist eine der letzten Stellen, wo noch heute Bücher so gedruckt werden, wie vor Erfindung des Schriftsatzes am Computer: von Hand mit Bleilettern aus Setzkästen und mit Monotype-Setzmaschinen. Nun jedoch sind diese Druckerei sowie das Typostudio – das zweite Unternehmen im selben Haus – in Gefahr. Eckehart SchumacherGebler, dem das Unternehmen Offizin Haag-Drugulin wie auch das Typostudio SchumacherGebler mit Verlag mehrheitlich gehört, ist am 17. Dezember 2022 mit 88 Jahren in München gestorben.