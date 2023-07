﻿Mit dem Zug von Dresden nach Kiew: Private Bahngesellschaft plant Direktverbindung

Dresden/Kiew. Die sächsische Landeshauptstadt und Kiew könnten schon bald direkt mit der Bahn verbunden werden. Wie der Eigentümer des tschechischen Bahnunternehmens Regio Jet, Radim Jančura, jetzt in einem Interview mit „Forbes Ukraine“ ankündigte, will die private Gesellschaft bereits kommendes Jahr zwei Direktverbindungen zwischen der Ukraine und Deutschland auf der Schiene einrichten.

Wie der Regio Jet-Gründer sagte, plane das Unternehmen gemeinsam mit der Ukrainischen Bahngesellschaft eine Direktverbindung von Kiew nach Berlin und eine zwischen Kiew und Hannover über Dresden und Leipzig. Wann genau die neuen Verbindungen an den Start gehen werden, ließ er offen.

Schon heute von Prag nach Kiew

Die direkten Bahnverbindungen nach Deutschland seien vor allem auch deshalb interessant, weil viele Ukrainer derzeit in Deutschland leben. Deshalb seien die Erwartungen an dieses Vorhaben sehr optimistisch, betont Radim Jančura. Bereits bis 2012 hatte es eine direkte Bahnverbindung von Kiew bis Berlin gegeben, die aber aus Rentabilitätsgründen eingestellt wurde. Da die Strecke von Dresden nach Görlitz nicht elektrifiziert ist, werden die Züge von Kiew nach Hannover mit den Halten in Dresden und Leipzig mit großer Wahrscheinlichkeit über Tschechien und die Slowakei rollen.

Schon heute können Bahnreisende mit Regio Jet von Prag in die Ukraine gelangen. Allerdings müssen die Fahrgäste dazu im polnischen Přemyšl umsteigen. Denn anders als in Tschechien, Polen, Deutschland und den meisten Ländern in Europa haben die Gleise in der Ukraine eine andere Spurbreite. Zu erwarten ist, dass Reisende auf den geplanten neuen Verbindungen ebenso umsteigen müssen, Details hierzu wurden aber nicht genannt.

Zweitgrößter Fernbusanbieter Europas nach Flixbus

Das Unternehmen Regio Jet war 2009 gegründet worden. Heute betreibt die Gesellschaft im Nachbarland zahlreiche Nah- und Fernverkehrsverbindungen, zum Teil auch nach Österreich oder Ungarn. Dresden wird von Regio Jet bisher nur mit Fernbussen angefahren. Eigenen Angaben zufolge ist Regio Jet aktuell nach Flixbus der zweitgrößte Busbetreiber Europas sowie der größte private Schienenpersonenverkehrsbetreiber in Mitteleuropa.

