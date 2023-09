Totaler Stillstand: Keine Züge zum Flughafen Dresden, nach Bautzen, Zittau und Kamenz

Dresden. Wegen Arbeiten der Deutschen Bahn am Stellwerk in Bischofswerda müssen sich Bahnreisende am Donnerstagabend und in der Nacht zu Freitag auf massive Einschränkungen und Zugausfälle zwischen Dresden und der West- und Oberlausitz einstellen. Während der Arbeiten wird die Strecke zwischen Klotzsche und Bautzen komplett gesperrt. Zwischen Donnerstag, 18 Uhr, und Freitagmorgen, 3.30 Uhr, dreht sich dort kein Rad mehr – mit Folgen für die Verbindungen der Länderbahn von Dresden nach Görlitz und Zittau, die S 2 zum Flughafen, die S 8 nach Kamenz und die Regionalbahn nach Königsbrück.

Die Linien RE 1 und RB 60 von Dresden nach Görlitz/Zgorzelec

Auf der Bahnstrecke zwischen Dresden und Görlitz fahren die Triebwagen der Länderbahn am Donnerstag ab 18 Uhr nur noch zwischen Bautzen und der Neißestadt. Zwischen Dresden und Bautzen fallen indes alle Züge aus. Der letzte durchgehende Zug ab Dresden startet um 17.55 Uhr am Hauptbahnhof. Von Görlitz fährt ab 17.28 Uhr letztmals ein Zug bis Dresden, informiert die Länderbahn. Statt der Züge fahren dann Busse. Allerdings werden nicht alle Verbindungen durch Busse ersetzt, kündigt die Länderbahn an. Wegen der längeren Fahrzeit der Busse kommt es zu geänderten Abfahrts- und Ankunftszeiten.

Die Linien RE 2 und RB 61 von Dresden nach Zittau/Liberec

Auf der Strecke nach Zittau gibt es derzeit ohnehin Einschränkungen wegen der noch bis 11. September laufenden Brückenbauarbeiten bei Wilthen. Während der Arbeit am Stellwerk in Bischofswerda wird dann auf der kompletten Verbindung zwischen Dresden und Zittau der Verkehr eingestellt. Der letzte Regionalexpress der Länderbahn ab Dresden, der über eine Umleitung nach Zittau fährt, startet 15.29 Uhr. In der Gegenrichtung rollt der letzte Zug von Zittau um 16.34 Uhr. Absoluter Stillstand herrscht während der Arbeiten zudem auf der Strecke der Linie L7 von Seifhennersdorf nach Hrádek nad Nisou. Auch auf diesen beiden Verbindungen pendeln Busse – wobei ebenso wie nach Bautzen nicht alle Fahrten ersetzt werden.

Die Linie S 2 zum Flughafen Dresden

Betroffen sind von der Streckensperrung auch die Züge der S-Bahn-Linie 2 in Richtung Flughafen. Die Züge fahren nur bis Dresden-Neustadt. Von dort gibt es einen Schienenersatzverkehr in Richtung Klotzsche und Flughafen.

Die Linie S 8 von Dresden nach Kamenz

Die meisten S-Bahnen dieser Linie fallen ab 17.45 Uhr den Angaben der Deutschen Bahn zufolge zwischen Dresden-Klotzsche und Kamenz aus. Stattdessen fahren Busse. Weil die auf der Straße mehr Zeit benötigen als Züge, müssen Fahrgäste nach Kamenz bis zu einer knappen Dreiviertelstunde mehr Zeit einplanen. Um den Anschluss in Klotzsche zu erreichen, starten die Busse in Kamenz abweichend vom normalen Fahrplan etwa 40 Minuten früher.

Die Linie RB 33 von Dresden nach Königsbrück

Auch die Züge vom Neustädter Bahnhof nach Königsbrück stehen ab Donnerstagabend still. Auf der Verbindung verkehren ebenfalls Ersatzbusse.

Die geänderten Verbindungen (auch Länderbahn) können teils in der Fahrplanauskunft der Deutschen Bahn abgerufen werden: bahn.de

