﻿Ab Sonntag mit dem Zug wieder direkt von Dresden nach Wien

Dresden/Wien. Nach etwas mehr als einem halben Pause werden ab diesem Wochenende wieder Züge zwischen Dresden und Wien fahren. Ab 2. Juli verkehrt täglich ein Zugpaar zwischen Graz und Berlin mit Halten unter anderem in Wien, Brünn, Prag und Dresden. Wegen Gleisbauarbeiten im Oberen Elbtal endeten die Railjets der traditionsreichen Vindobona-Verbindung seit Mitte Dezember jeweils bereits in Prag.

Bereits am Sonnabend wird erstmals wieder ein Zug ab Graz bis Berlin fahren. Ab Sonntag werden dann auch wieder täglich Züge ab Berlin in Richtung Österreich rollen. Die Fahrt zwischen Dresden und Wien dauert jeweils fast sieben Stunden.

Besseres Angebot auch zwischen Dresden und Prag

Wegen der immer noch laufenden Bauarbeiten bei Bad Schandau sollte der Vindobona das gesamte Jahr nicht nach Deutschland fahren. Allerdings hatte die Deutsche Bahn nach DNN-Informationen noch die Abläufe auf der Baustelle um­ge­stellt. Die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) betreiben den Railjet von Graz nach Berlin in Kooperation mit den Tschechischen Bahnen (CD) sowie der Deutschen Bahn.

In sieben Stunden von Dresden nach Wien So fährt der Vindobona: Berlin-Graz Berlin Hbfab 6.17 Uhr Dresden Neustadtab 8.03 Uhr Dresden Hbfab 8.10 Uhr Prag Hbfan 10.31 Uhr Brnoan 13.20 Uhr Wien Hbf an 14.49 Uhr Grazan 17.34 Uhr Graz-Berlin Grazab 10.25 Uhr Wien Hbfab 13.10 Uhr Brnoab 14.38 Uhr Pragab 17.28 Uhr Dresden Hbfan 19.53 Uhr Dresden Neustadtan 20.00 Uhr Berlin Hbfan 21.56 Uhr Weitere Halte sind unter anderem Bad Schandau, Děčín, Ústí, Praha-Holešovice, Bruck an der Mur

Mit der Rückkehr des Vindobona verbessert sich zudem das Angebot auf der stark nachgefragten Verbindung zwischen Dresden und Prag. Ab Sonntag fahren somit vormittags jeweils kurz nach 7, 8 und 9 Uhr Züge in Richtung tschechischer Hauptstadt. In der Gegenrichtung gibt es am späten Nachmittag und frühen Abend dann drei Züge, die jeweils im Abstand von nur einer Stunde fahren. Der Intercity, den die Bahn derzeit als Ersatz für den Vindobona am Morgen von Berlin nach Dresden im Zeitfenster des Railjets rollen lässt, entfällt stattdessen ab Juli.

Tickets für die Fahrt mit dem Vindobona von Dresden nach Wien bietet die Deutsche Bahn aktuell – frühe Buchung vorausgesetzt – bereits ab knapp 30 Euro an. Die Österreichischen Bundesbahnen bieten mit der „Sparschiene“ ebenso Fahrkarten zu vergleichsweise niedrigen Preisen an. Für die Fahrt zwischen Dresden und Prag haben teils die Tschechischen Bahnen die günstigsten Preise, wobei ein Vergleich der jeweiligen Angebote ratsam ist.

DNN