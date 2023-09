Züge aus der Niederlausitz fahren wieder bis zum Hauptbahnhof Dresden

Neujahrstag 2022 in Dresden-Dölzschen

Nach Einbrüchen und Brandstiftung in Dresdner Gartenlauben: Polizei sucht nach zwei Tätern

Am Neujahrstag 2022 sind zwei Unbekannte in mehrere Gartenlauben eingebrochen und haben eine Laube an der Robert-Weber-Straße in Dresden-Dölzschen dabei in Brand gesetzt. Eine Überwachungskamera filmte die beiden. Die Polizei sucht nun nach den Tätern.