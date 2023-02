﻿„Schneckentempo bei Zebrastreifen“ in Dresden: SPD kritisiert schleppende Umsetzung

Nur drei neue Fußgängerüberwege will die Stadt dieses Jahr errichten. Ein politisches Armutszeugnis, sagen die Sozialdemokraten.

Dresden. Drei neue Fußgängerüberwege will die Stadt dieses Jahr in Angriff nehmen – doch das ist viel zu wenig, kritisiert die SPD und spricht vom Schneckentempo bei den Zebrastreifen. Bisher, so der Vorwurf in Richtung Baubürgermeister Stephan Kühn (Grüne), passiere einfach zu wenig, um bei der Schaffung sicherer Querungen für Fußgänger schnell genug voranzukommen. Das sei für die Verkehrssicherheit inakzeptabel, sagt Stefan Engel, der verkehrspolitische Sprecher der SPD-Fraktion im Stadtrat.