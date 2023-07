﻿Zu viel Kritik: Dresdner Stadtrat behandelt Begrünungssatzung nicht

Dresden. Mehr Grün für die Dächer, Fassaden und Freiflächen in der Stadt – das ist ein Ziel der Verwaltung für eine besser gegen Klimawandel und Hitze gewappnete, resiliente Stadt. Resilienz – das neue Schlagwort: Anpassung, Widerstandsfähigeit. Da soll Dresden besser werden, da sollen alle mehr tun, da soll die Begrünungssatzung der Stadt (DNN berichteten) helfen. In seiner nächsten Sitzung wollte der Stadtrat darüber entscheiden. Das ist verschoben. Nach viel Ablehnung und Kritik in Ortschaften und Stadtbezirken entschied der zuständige Ausschuss, die Vorlage verwaltungsintern noch einmal überprüfen zu lassen.

Klima als Auslöser

Anlass für die Satzung sind die geänderten Klimaverhältnisse. Die mittlere Jahrestemperatur in Sachsen ist vom Zeitraum 1961-1990 und 1991-2019 um ein Grad gestiegen. Die Zahl der Sommertage (ab 25 Grad, Hitzetag heißt er ab 30 Grad) stieg um 34 Prozent. Für die Zukunft ist laut Erwartungen der Klimaforscher mit mehr Hitzeperioden, größerer Trockenheit, aber auch Starkregenereignissen zu rechnen. So steht es in der Vorlage des Amtes für Umwelt zur Begrünungssatzung. Mehr Grün in der Stadt, an Dächern und Fassaden werde Hitze-, Gesundheits- und Arbeitsschutz verbessern, die Aufenthaltsqualität steigern.

In Dresden gibt es rund 144 000 Gebäude, davon sind nach Angaben des Umweltamts 1358 zurzeit begrünt, etwa weniger als ein Prozent. Die Dachflächen insgesamt erreichen rund 20 300 000 Quadratmeter, begrünt sind 929 300 Quadratmeter (4,6 Prozent). Die Satzung soll verpflichtend gelten für den Neubau von Gebäuden und Gebäudeteilen.

So müssten dann etwa Dachflächen (Flachdächer und Dächer mit einer Neigung bis zu 20 Grad) ab einer Größe von 150 Quadratmetern, Fassaden ab einer fensterlosen Fläche von 25 Quadratmetern begrünt werden. Auf Freiflächen muss pro 100 Quadratmeter ein tiefwurzelnder Baum stehen. Ausnahmen gelten für Denkmäler. Verstöße gegen diese Vorschriften würden als Ordnungswidrigkeit gelten, die Pflicht zur Fassaden- und Dachbegrünung stehe allerdings unter dem Vorbehalt, dass keine unzumutbaren Mehrkosten entstehen – als zumutbar werden bis zu zehn Prozent der Gesamtkosten für die Baumaßnahme angesehen.

Bisher überwiegend Ablehnung

In den 19 Ortschaften und Stadtbezirken kam die Satzung mehrheitlich nicht gut an. Von den neun Ortschaftsräten stimmten sieben dagegen, drei sogar mit nicht einer einzigen Ja-Stimme, nur zwei – Oberwartha und Altfranken – waren dafür. Bei den Stadtbezirken gab es zwar sechsmal Zustimmung und „nur“ vier Ablehnungen, insgesamt aber fällt das Resultat in den Ortschaften und Stadtbezirken mit elf Ablehnungen gegen acht zustimmenden Voten sehr verhalten aus.

Auffällig ist der Unterschied zwischen den Ortschaften und den Stadtbezirken. Eine Erklärung könnte der Ortschaftsrat Oberwartha bieten, der in einer Zusatzerklärung forderte, „zwischen dem ländlichen und dem innerstädtischen Bereich zu differenzieren“. Außerdem solle der Oberbürgermeister beauftragt werden, „mehr öffentliche Plätze, vor allem im Stadtkern und an Knotenpunkten, zu begrünen“. Ein Hinweis an die Verantwortung und vielleicht auch Vorbildfunktion der öffentlichen Hand, der häufiger in den Diskussionen geäußert wurde.

Auch bei den Stadtbezirken gibt es noch eine auffällige Differenz. Während die meisten innerstädtischen und dicht bebauten Bezirke – z.B. Altstadt, Neustadt, Prohlis, Plauen – zustimmten, lehnte eher grünere Stadtbezirke – z.B. Leuben, Blasewitz, auch Pieschen – ab; in Blasewitz und Pieschen allerdings fiel das Ergebnis mit zehn gegen zehn bzw. sieben gegen sieben Stimmen - keine Mehrheit, also Ablehnung bei Stimmengleichheit – denkbar knapp aus.

Auch Kritik unter den Befürwortern

Der Stadtbezirk Loschwitz stimmte zwar letzten Endes für die Vorlage, doch auch dort gab es Kritik. Die Stadt solle mit gutem Beispiel vorangehen und eigene Dächer begrünen, bevor man das auf private Bauherren abwälze. Warum sie der Altmarkt so steinern und nicht grün? Die für diese Maßnahmen Kosten überstiegen letzten Endes die Vorteile, meinte etwa Beirat Berndt Dietze, der sich als langjähriger Dresdner Baywobau-Chef mit Bauvorhaben auskennt. „Wie will man verhindern, dass das Vorhaben, das der Gemeinschaft zugute kommt, die Kosten für Bauen und Wohnen belastet?“ Die CDU beantragte, die Kosten für die Maßnahmen sollten im städtischen Haushalt über Förderinstrumente abgesichert werden.

Auch der Stadtbezirk Plauen hatte zuvor noch Änderungsanträge eingebracht. Die Grünen ließen dort ergänzen, auch schon Dächer ab 100 Quadratmeter Fläche begrünt werden sollen, die „Flachdächer von Garagen, Carports, Gartenhäusern, Mülleinhausungen und sonstigen Nebengebäuden“ sollten ab einer Fläche von 25 Quadratmetern zu begrünen sein und Decken von Tiefgaragen einen Bodenaufbau und Bepflanzung erhalten. Und bei Grundstücksflächen, die nicht für bauliche Anlagen genutzt werden und laut Satzung dauerhaft zu begrünen sind, fordern sie, dass „nicht oder nur geringfügig bepflanzte Schottergärten nicht zulässig“ sind.

All das steht nun in der Vorlage, die der federführende Ausschuss (Bau, Stadtentwicklung) zurückverwiesen hat. Nach der von der CDU geforderten Anhörung der Experten und Auswertung der Ergebnisse in den vorherigen Gremien solle der Entwurf der Satzung über die Sommerpause noch einmal verwaltungsintern geprüft und gegebenenfalls überarbeitet werden, teilte das Presseamt auf Anfrage mit.

