﻿Statt Brauer lieber Schauspieler: Zu Hause bei Mike Zaka Sommerfeldt

Dresden. Da haben wir es wieder: Das Netz legt falsche Fährten. Jedenfalls dann, wenn man nicht genau hinschaut. Exakte Schreibweise ist im Internet offenbar nicht so wichtig. Googelt man zum Beispiel den Namen Mike Sommerfeldt (mit einem t am Ende), tauchen sofort auch jede Menge Bilder eines überaus muskelbepackten Mannes auf, der sich doch eigentlich anders schreibt. In der Bodybuilding-Szene mag er ein Begriff sein, meinen Gesprächspartner aber hatte ich wirklich nicht so in Erinnerung … Sein Gesicht schaut uns dann doch unverwechselbar mehrfach vom Bildschirm an.

Markante Nase, dunkles Haar, dunkle Augen hinter runder, dunkler Brille. Herzhaft lachend, komödiantisch-verschmitzt, seltener auch tief ernst. In seiner Rolle als russischer Clanchef Viktor oder als frustrierter Musiker Karl kann er auch richtig böse wirken. Eben ein Schauspieler, dieser privat offene und freundliche Mike Zaka Sommerfeldt.

Zaka: Künstlername mit Geheimnis

Die kleinen Details sind ihm wichtig, nicht nur bei seinem Namen, auch in seinen Rollen, zum Beispiel der als Spurensicherer bei der ZDF-Krimiserie SOKO Stuttgart. Spätestens sein zweiter Vorname macht ihn auch im Netz unverwechselbar. Zaka ist ein Künstlername mit ein bisschen Geheimnis dahinter. Wie, wann und warum er auserkoren wurde, hat der Gastgeber bei unserer Plauderei am Küchentisch nicht verraten. Kein Geheimnis macht der gebürtige Thüringer aus den Zufällen, die bekanntlich manchmal wichtige Weichen im Leben stellen und ihn nicht zuletzt nach Dresden geführt haben. Seit 1997 wohnt er in der Stadt – jetzt in Reichweite von Erich Kästner, der seinerseits einen wichtigen Part spielen sollte.

Wie kam es nun zum Wechsel von Erfurt nach Dresden? Hier der Kurzbericht: Er sei im Sommer ’96 gerade aus dem Urlaub gekommen, erzählt Sommerfeldt, und in Berlin über den Alex gelaufen, als er quasi im Vorübergehen einen alten Freund getroffen habe. Der war Oberspielleiter am Theater Junge Generation (tjg) und suchte Leute. So spielten drei Minuten Schicksal… „Ich kannte dieses Dresdner Theater damals gar nicht“, gesteht der Schauspieler. Er stand bis dahin auf Bühnen in Magdeburg, Thale, Erfurt oder Nordhausen. Am Ende wurden 13 Jahre am tjg daraus. Man hatte ihn unter anderem in Tschechows „Drei Schwestern“, Büchners „Leonce und Lena“, Heiner Müllers „Zement“, Becketts „Warten auf Godot“, als Don Quixote oder Alfons Zitterbacke gesehen. Und in der Weihnachtszeit als Luitpold Löwenhaupt in der „Weihnachtsgans Auguste“. Die Advents- und Weihnachtsphase war meist mit Auftritten stark ausgefüllt.

Obwohl er eigentlich ein „Liveschwein“ sei, sagt Mike Zaka Sommerfeldt, fühle er sich jetzt beim TV ebenfalls sehr wohl. Es seien auch „stabilere Zeiten“ für das Familienleben. Warum der Thüringer nun von Sachsen regelmäßig nach Schwaben reist, ist wiederum dem puren Zufall zuzuschreiben. Bei einem Casting für die Serie „In aller Freundschaft“ passte sein Typ nicht, stattdessen gab es eine kleine Rolle im „Polizeiruf“ Halle für ihn, dessen Produzent wiederum „SOKO Stuttgart“ aus der Taufe hob und in Sommerfeldt den passenden Spurensicherer sah. Lange Zeit zum Überlegen gab es nicht. So nahm er 2009 ein Jahr Arbeitsurlaub vom tjg in Dresden. Doch beim veranschlagten Fernsehjahr blieb es nicht, so dass er am Theater schließlich die Reißleine ziehen musste.

Der Spurensicherer der ZDF-Vorabendserie

Der Spurensicherer der ZDF-Vorabendserie hatte sich fachmännischen kriminaltechnischen Rat geholt und in die Aufgabe gestürzt – die bis heute anhält. In über 350 Folgen hat er schon viele Verbrechen gesehen und immer noch große Lust, an der Aufklärung mitzuwirken – meist in zweiter Reihe, aber doch präsent.

Der Mann im weißen Overall oder Laborkittel gehört untrennbar zu jedem neuen Stuttgarter Krimi. Es ist eine Rolle, die ihn populär gemacht hat. Sogar bei einer Kästner-Lesung unlängst in der Bibliothek Dresden-Laubegast standen Leute vor der Tür, die unbedingt ein Autogramm wollten, erzählt er.

Die Liebe zu Erich Kästner hat Sommerfeldt erst in Dresden entdeckt und zwar wiederum durch einen Zufall. Über mehrere Jahre moderierte er Eröffnung und Abschluss der Kästner-Rallye. Daraus habe sich eine enge Zusammenarbeit mit dem Erich-Kästner-Museum entwickelt. Sein Programm „Als ich zwei kleine Jungen war“, mit dem der Schauspieler auch außerhalb Dresdens unterwegs ist, soll im neuen Jahr wieder laufen. Außerdem gestaltet er mit dem Musiker Marc Hartmann ein musikalisch-literarisches Programm, „Der große Garten“ nach dem Bestseller von Lola Randl. Der Titel passt doch gut nach Dresden.

Im Rahmen seiner Film- und Fernseharbeit hat Sommerfeldt nicht zuletzt mit Regisseuren wie Andreas Dresen („Whisky mit Wodka“) und Dominik Graf zusammengearbeitet. Bei letzterem war er im „Roten Kakadu“ ein Türsteher. Wobei wir wieder mitten und zwar im nostalgischen Dresden sind. Familiär überhaupt nicht vorbelastet, war der Weg des Mike Sommerfeldt zum Schauspieler hingegen kein Zufall, wie man vielleicht denken könnte. Er hat den Berufswunsch zielstrebig verfolgt, trotz einer nicht ganz so stringenten Schullaufbahn. „Ich habe insgesamt fünf Schulen besucht“, berichtet er. „Ab der dritten Klasse in Erfurt eine Russischschule, dann die Erweiterte Oberschule. Doch in der zehnten Klasse bin ich rausgeflogen und konnte erst nach einer Eingabe das Abitur ablegen, bevor die Theaterhochschule Leipzig kam.“ Lange Haare, aufmüpfige Umweltgedanken, offene weltanschauliche Fragen – so etwas genügte seinerzeit für einen Rauswurf.

Als mögliche Berufe wurden dem relegierten jungen Mann Brauer/Mälzer, Tankwart oder Zerspanungsfacharbeiter genannt. Nichts für ihn. Spielte Mike doch schon seit der fünften Klasse in einem Pionier- und Jugendtheater, sang und verkleidete sich gern. Eventuell wäre auch Archäologe etwas für ihn gewesen, aber dann entschied er sich mit 15 für einen Voreignungstest an der Theaterhochschule Leipzig, kaufte sich – damals noch recht naiv – zur Vorbereitung irgendein Buch mit Theaterstücken und viel schwerem Text. Gereicht hat es offenbar, er bestand, wurde gefördert, durfte zur Eignungsprüfung wiederkommen, in Leipzig und Magdeburg studieren und schließlich 1988 das Schauspieldiplom ablegen.

Übrigens, seit dieser Leipziger Zeit ist Sommerfeldt mit Ahmad Mesgarha vom Staatsschauspiel befreundet, mit dem er damals in einer WG wohnte. So gut, dass er den Dresdner Schauspielkollegen und mit ihm noch Kabarettistin Ellen Schaller für ein Projekt gewinnen konnte, welches Sommerfeldt ganz besonders am Herzen liegt. Mehrfach kommt er auf die Dresdner Hilfsorganisation arche noVa zu sprechen. Seit 2009 unterstützt er deren weltweites Wirken mit Spenden. 2019 wurde er Botschafter für das Menschenrecht auf Wasser. Als gerade da die Pandemie Live-Auftritte unmöglich machte und auch die SOKO-Dreharbeiten im ersten Lockdown pausierten, nutzte er die Zeit für die Produktion von drei kurzen Videoclips aus eigener Feder zum Thema Wasser. Seine Idee: drei unterschiedliche Szenen um das fehlende Nass und die Rettung per „Wasserpost“ als Sinnbild für die vielen Spendenbriefe.

Weder die Schauspielerei, noch sein Äußeres lassen sich auf das Elternhaus zurückführen. Warum Mike Zaka Sommerfeldt aussieht, wie er aussieht, während der Vater blond und blauäugig war, ist schwer zu klären. „Vielleicht sind meine Vorfahren ja mit Dschingis Khan verwandt“, sagt er mit einem Augenzwinkern und spielt auf ein unscheinbares Mal am Rücken an. Für den Schauspieler bieten sich durch sein Erscheinungsbild jedoch gleich mehrere nicht alltägliche Besetzungsmöglichkeiten. „Ich habe schon einen Italiener gespielt, war ein arabischer Künstler und ein Georgier. Ein Grieche in einer aktuellen Amazon Prime-Serie sollte es sein, hat aber leider nicht geklappt.“

Auch als deutscher Woody Allen wurde er schon bezeichnet

Bei der „SOKO Stuttgart“ ist Sommerfeldt alias Jan Arnaud Halbfranzose. Auch als deutscher Woody Allen wurde er schon bezeichnet. Damit ist vielleicht nicht nur sein Äußeres gemeint, sondern auch sein Sinn für Humor. Auf jeden Fall mag er die weniger glatten Figuren, und er hat Spaß am Ausprobieren seiner künstlerischen Möglichkeiten. Aus der Zeit am tjg leben noch gute Kontakte zu einigen seiner ehemaligen Kolleginnen fort, wie er überhaupt seine Wahlheimat Dresden nicht missen möchte, insbesondere der Verbindung von Natur und Kultur wegen.

Zur Person Geboren am 22. Januar 1964 in Erfurt 1984 bis 1988 Schauspielstudium an der Theaterhochschule Leipzig (jetzt Hochschule für Musik und Theater „Felix Mendelssohn Bartholdy“) Engagiert an Theatern in Magdeburg, Nordhausen, Rudolstadt, Erfurt u.a. sowie 13 Jahre am Theater Junge Generation Dresden Film- und Fernseharbeit, eigene Projekte Seit 2009 Kriminaltechniker bei der „SOKO Stuttgart“ Familie: verheiratet, drei Töchter

Keinen Spaß kann er offenbar dem Autofahren abgewinnen, auch aus ökologischen Gründen, die ihn schon seit seiner Jugend in der DDR beschäftigen. Einen Führerschein besitzt er nicht. Zur „SOKO Stuttgart“ fährt er mit der Bahn und zu sonstigen Terminen und einfach so gern mit dem Fahrrad. Auch die drei Kinder hat die Familie ohne Auto groß bekommen. Dass es in jüngster Vergangenheit einen bösen Sturz mit Folgen gab, liegt an Dresdens radunfreundlichen Straßen. Nachdem der Schauspieler in Sachsen verunglückt war, trug auch der Spurensicherer in Schwaben ein Vierteljahr eine Arm-Orthese. Das Spiel muss schließlich weitergehen.

Von Genia Bleier