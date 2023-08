﻿Zu Gast in Dresden: Der berühmte Geruchsforscher Johannes Frasnelli

Dresden. Wir Menschen schnuppern. Jeden Tag. Viele, viele Male. Oft ganz unbewusst, ohne dass wir es wirklich wissen. Johannes Frasnelli kennt sich mit dem Sinnesorgan Nase aus wie kaum ein anderer. „Bei jedem Atemzug kommen Duftstoffe in unsere Nase. Ein jeder aktiviert die Zentren des Gehirns, die für Gefühle und Erinnern zuständig sind,“ sagt der Anatomieprofessor und erklärt, dass deswegen jeder einzelne von uns mehrere Anekdoten erzählen könne, wo er irgendwo, irgendwann einen Geruch wahrgenommen hat: „Wenn ein Geruch mit starken Emotionen verbunden ist, dann transportiert er uns wie eine Zeitreise, dann hält er sogar in unser Langzeitgedächtnis Einzug.“

Geruch als Wissenschaft – geht das?

Seit 25 Jahren forscht der Mediziner (geboren 1974 in der Schweiz) zu diesem Sinnesorgan und ist immer noch neugierig darauf – auf die Nase, ihren Aufbau, ihre Funktionsweise, ihr Innenleben. Entstanden ist sein Interesse zufällig. „Mein Doktorvater suchte jemanden, der sich dafür interessiert, wie der Geruchssinn Menschen mit chronischer Niereninsuffizienz beeinträchtigt. Und ich weiß noch, wie ich gestaunt habe. Was? Kann man Geruchssinn wissenschaftlich untersuchen,“ erinnert sich der Mediziner mit Schweizer, italienischer und kanadischer Staatsangehörigkeit.

Die Frage sei im richtigen Moment gekommen. Damals habe er mit Freunden Weine und Käse verkostet und natürlich auch über Duftnoten nachgedacht. „Dass ich Privates mit Beruflichem verbinden konnte, das fand ich spannend, das hat mich einfach angefixt,“ sagt er.

Der kanadische Geruchsforscher Johannes Frasnelli (gebürtiger Schweizer) hatte am Mittwoch in Richters Buchhandlung zur Lesung geladen. © Quelle: Christian Bahnsen / PR

Frasnelli: Die Nase gleicht einer Kathedrale

Inzwischen vergleicht der Professor das Organ Nase mit dem Bauwerk Kirche. Was im ersten Moment sehr befremdlich erscheint, erklärte er bei seiner Lesung in Richters Buchhandlung am Mittwochabend in Dresden so: „Schauen sie mal! Die Ähnlichkeiten liegen doch auf der Hand. Die Nase prangt groß in unserem Gesicht. Sie ist nicht zu übersehen. Genauso wenig wie eine Kirche. Und beide haben noch eine Gemeinsamkeit: Beide sind groß, die Eingänge jedoch sehr klein.“ Und wenn man durch die Nasenlöcher durchgegangen sei, habe man relativ viel Platz – wie in einer gotischen Kathedrale. Die Nasenhöhle ist zwar sehr schmal, gehe jedoch sehr weit nach hinten durch.

Frasnelli lobt einstigen Mentor: TU-Professor Thomas Hummel

Johannes Frasnelli ist derzeit zu Gast im Interdisziplinären Zentrum Riechen und Schmecken in der Universitätsklinik Dresden. Hier hat er einst als junger Forscher bei Professor Thomas Hummel, dem Leiter des Zentrums, gearbeitet. Das war von 2001 bis 2005. Heute hält er hier selbst Vorträge. Über 30 junge Mediziner, Neurologen, Biologen, Neurobiologen aus aller Welt sind nun nach Dresden gekommen – zur Summerschool Human Olfactio.

Sie sind da, weil sie vom Geruchspapst lernen wollen, sagt Johannes Frasnelli – und meint nicht sich selbst, sondern Thomas Hummel. „Ich verdanke ihm viel. Er hat mich in meinen Forschungen in Dresden immer angetrieben. Und auch jetzt, wo ich das Labor für chemosensorische Neuroanatomie an der Universität in Québec leite, ist er mir ein wichtiger Partner.“

Professor Thomas Hummel leitet das Interdisziplinäre Zentrum Riechen und Schmecken an der Universitätsklinik Dresden. Auch er gilt international als herausragender Experte. © Quelle: privat

„Vielleicht“, fügt er noch schmunzelnd hinzu, „liegt das auch daran, dass wir uns beide gut riechen können“. Und erklärt gleich weiter, wie wichtig Gerüche für Beziehungen sind – unter anderem beim Verlieben. „Der Geruchssinn hat so einen Zugang in unser Bewusstsein, der durch die Hintertür geht. Und auf einmal sind die Gerüche da, ob wir wollen oder nicht. Und wenn wir dann jemanden sehr unangenehm finden, dann ist es in der Regel so, dass uns dessen Körpergeruch nicht passt,“ sagt er.

Fakt sei einfach, dass jeder einzelne Mensch einen Cocktail von Duftstoffen abgebe, die einen ganz charakteristischen Körpergeruch verursachen würden. Dieser werde dann von anderen als angenehm, aufreizend, erregend oder als unangenehm und störend wahrgenommen.

Bis zur Pandemie war das Thema Geruch ein Orchideenfach

Jeder zwanzigste von uns leidet an fehlendem Geruchssinn. Doch bis zur Pandemie war das Thema Geruch unter Medizinern so etwas wie ein Orchideenfach. Nur wenige Experten wie Thomas Hummel an der Uniklinik hätten sich wirklich damit akribisch und ernsthaft beschäftigt, betont Frasnelli. Dabei sei längst schon von Krebs- bzw. Chemotherapie-Patienten bekannt gewesen, dass viele wegen der Behandlung ihren Geruchssinn verlieren.

Riechen lässt sich lernen

Durch die Forschung zu Corona nun habe man viel Neues über den Geruchssinn gelernt. Der Kanadier erzählt davon, dass das Sars-CoV-2-Virus, das Corona auslöst, in den Körper eindringe und Zellen infiziert. Das können Zellen in der Lunge sein, aber auch die verletzlichen Stützzellen in der Riechschleimhaut.

„Wenn diese Stützzellen nicht mehr funktionieren, dann gehen irgendwann auch die Riechzellen unter. Und wenn die untergegangen sind, wird kein Reiz mehr von der Nase ins Gehirn weitergeleitet. Dann riecht man nichts mehr.“ Es gebe aber eine gute Nachricht, meint der Neurowissenschaftler. Riechen könne man wieder erlernen. Das koste zwar viel Zeit, aber es lohne sich und bringe Betroffene zurück auf eine normale Geruchsspur.

Riechen – ein Geschenk der Evolution

So oder so, Riechen sei ein Geschenk der Evolution, schwärmt Frasnelli. Das könne man auch bei jungen Müttern sehen, die geradezu süchtig seien nach Neugeborenen. In Dresden habe er genau darüber bei Professor Hummel geforscht: „Wir haben gesehen, dass in den Gehirnen der Mütter nicht so sehr die Riechzellen aktiviert waren, sondern die Belohnungszellen im Gehirn. Das sind die gleichen Zellen, die aktiviert werden, wenn wir Hunger haben und das Essen vor uns steht oder auch, wenn wir drogensüchtig sind und endlich Drogen nehmen können. Das heißt, der Babygeruch des Neugeborenen wirkt auf die Mutter wie eine Droge. Das hat doch die Natur fein eingerichtet oder?“

Johannes Frasnelli "Wir riechen besser als wir denken," Molden Verlag Wien.

