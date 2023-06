Zu Besuch in Dresdens schönstem Kleingarten

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser,

er ist gekürt, Dresdens neuer schönster Kleingarten. Denn das ist jedes Jahr ein anderer. 2023 heißt der Gewinner „Stille Ecke“ und liegt in Leuben an der Försterlingstraße. DNN-Fotografin Anja Schneider hat sich gleich nach der Preisvergabe - die fand am Samstag durch Oberbürgermeister Dirk Hilbert statt - auf den Weg gemacht und im Bild festgehalten, was diese Gartenidylle so besonders macht. Sehen Sie selbst:

Kontrastprogramm in der „Stillen Ecke“: Wunderschöne Rosen vor weniger schönen Plattenbauten. © Quelle: Anja Schneider

Kleingärten liegen im Trend. Hier findet der Großstädter unweit von Wohn- und/oder Arbeitsplatz Erdung - im übertragenen wie wörtlichen Sinne. Erst im April kürte die toom Baumarkt GmbH Dresden zu einem der kleingartenfreundlichsten Orte der Bundesrepublik. Wesentlicher Pluspunkt: Die Zahl der Parzellen und Vereine in Relation zur Einwohnerzahl.

Und so werden dem Wettbewerb „Dresdens schönster Kleingarten“ wohl auch in den kommenden Jahr kaum die Teilnehmer ausgehen. Und den Kleingärten kaum die Gärtner.

Wir müssen alle zusammen mehr arbeiten. Wir müssen mehr ans Gemeinwohl denken. Und wir dürfen nicht nur unsere Bedürfnisse in den Vordergrund rücken. Thomas de Maizière Präsident des Deutschen Evangelischen Kirchentages über die seiner Ansicht nach zu geringe Arbeitsmoral junger Deutschen

Teilnehmer der Parade zum CSD in Dresden 2023. © Quelle: Anja Schneider

30. CSD in Dresden: Die Fotos von der Parade

Die Dresdner CSD-Woche neigt sich dem Ende entgegen, der Höhepunkt war die große Parade am Samstagnachmittag in Dresden. Wir haben die Fotos

Der Umfrage zufolge hielten es 33 Prozent der befragten Männer im Alter von 18 bis 35 Jahren etwa für „akzeptabel“, wenn ihnen im Streit mit der Partnerin gelegentlich „die Hand ausrutscht“ (Symbolfoto). © Quelle: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Jeder dritte junge Mann in Deutschland findet Gewalt gegenüber Frauen „akzeptabel“

Das traditionelle Rollenbild von Männlichkeit ist auch 2023 noch in den Köpfen junger Männer verankert. Einer repräsentativen Studie zufolge findet knapp jeder dritte junge Mann Gewalt gegenüber Frauen in Ordnung. Auch Homophobie ist unter den 18- bis 35-Jährigen noch immer weit verbreitet. Jetzt lesen

Ticketverkauf für die Museumsnacht startet - Am 8. Juli laden 43 Museen zur Museumsnacht Dresden ein. Kaufen Heute startet der Vorverkauf. Die Tickets gelten auch für die Anreise mit Bus und Bahn sowie zur Fahrt von Museum zu Museum. Die Eintrittskarten gibt es an allen Fahrausweisautomaten der Deutschen Bahn AG und der DVB AG im Bereich des VVO und in allen Vorverkaufsstellen, in den Servicestellen der DVB AG, der Regionalverkehrsunternehmen im VVO, der VVO-Mobilitätszentrale sowie online auf www.dresdeninformation.de/museumsnacht

12.30 Uhr: Öffnung der Fassade am Simmel-Markt in Dresden - Heute beginnt das Museum „Die Welt der DDR“ damit, insgesamt 19 Fahrzeuge aus den Ausstellungsräumen zu holen. Zunächst gehen13 Fahrzeuge an die Leihgeber zurück. Sechs weitere Fahrzeuge werden für die Versteigerung am 8. Juli vorbereitet und an einen anderen Ort gebracht. Wegen ihrer Größe können die Autos nur von außen mit Hilfe einer Hubvorrichtung herausgeholt werden. Dafür wird die Fassade des Gebäudes mit (auch finanziell) hohem Aufwand geöffnet und die Straße abgesperrt. Pro Tag sollen 4 bis 5 Fahrzeuge abtransportiert werden, das letzte dann am Donnerstag.

19 Uhr: Sitzung des Ortschaftsrates Altfranken - In der öffentlichen Sitzung geht es um die Begrünungssatzung der Stadt Dresden, Informationen zur Wildbejagung im Bereich der Ortschaft Altfranken und Fördergeld für die Festwoche vom 30. August bis zum 4. September 2023 in der Ortschaft Gompitz. Ort: Ortschaftszentrum Altfranken, Sitzungssaal, Otto-Harzer-Straße 2b, 01156 Dresden

Karte Air Defender © Quelle: RND

Heute beginnt das Manöver „Air Defender“. An dem Manöver, das bis zum 23. Juni dauert, sind 25 Staaten - vor allem aus der Nato - mit 250 Flugzeugen und fast 10 000 Soldaten beteiligt. Es sind etwa 2000 Flüge geplant. Es handelt sich um die größte Verlegeübung von Luftstreitkräften seit Bestehen der Nato.

Imposanter Anblick: Die Geisterstadt Craco thront auf der Spitze eines Felsens und begeistert nicht nur Hollywood. © Quelle: imago images/Panthermedia

... Lost Places: 10 faszinierende Geisterstädte in Italien

Geisterhafte Orte, die vor langer Zeit verlassen wurden und seither verfallen: Lost Places haben ihre ganz eigene Faszination. Wir zeigen dir zehn schöne verwaiste Dörfer in Italien. Jetzt lösen

