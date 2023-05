﻿Zum zweiten Mal Nachwuchs bei den Rosapelikanen im Zoo Dresden

Dresden. Erst wollte es jahrelang gar nicht klappen. Doch jetzt ist offenbar der Knoten geplatzt. Die Pelikane im Zoo Dresden haben wieder Nachwuchs.

Sieben Eier und bis jetzt zwei Küken

Und es ist mit großer Wahrscheinlichkeit nicht nur ein Küken, das sich durch die Eischale gepickt hat. „Wir hatten diesmal echt viele Eier. Drei Pelikane hatten jeweils zwei Eier gelegt, ein weiterer ein Ei. Insgesamt waren es also sieben Eier“, so Zoo-Kurator Matthias Hendel.

Seinen Worten zufolge sind „mindestens zwei“ kleine Pelikanküken geschlüpft. Auf anderen Eiern wird noch gebrütet. Das ist die Beobachtung der Tierpfleger im Vogelrevier. So einfach ist es nicht, ein geschlüpftes Küken, das ja vom Gefieder des Elterntieres bedeckt und gewärmt wird, zu entdecken. Zumal die kleinen Pelikane anfangs nur ein bisschen größer sind als ein Hühnerküken.

Das ältere Jungtier ist schon zu sehen

Die Tierpfleger versuchen immer, wenn sie von der anderen Seite des kleinen Sees den Pelikanen auf der Brutplattform bei der Fütterung die Fische zuwerfen, einen Blick auf die Brutplattform zu erhaschen.

Grau-schwarz gefärbt und noch ohne Gefieder hebt sich das Junge deutlich vom rosa Federkleid der Eltern ab. © Quelle: Anja Schneider

Geschlüpft sind die beiden ersten Küken am 7. und wahrscheinlich am 12. Mai. Das ältere Jungtier können aufmerksame Zoobesucher schon sehen, wenn sie genau hinschauen. Es ist komplett schwarz-grau und hebt sich, wenn es sein Köpfchen reckt, doch deutlich vom Gefieder der erwachsenen Rosapelikane ab.

Vielleicht kommen ja noch mehr Küken hinzu. Aber der Zoo-Kurator ist schon jetzt mehr als glücklich.

Viele Misserfolge in den zurückliegenden Jahren

Vergangenes Jahr war erstmals in der Geschichte des Zoos Dresden, der seit 1987 Rosapelikane hat, die Nachzucht eines Rosapelikan gelungen. Vorher hatten die Tiere zwar schon mehrmals Eier gelegt, aber mit Jungtieren hatte es trotzdem nie geklappt. Entweder holten Krähen die Eier, oder diese waren nicht befruchtet. Oder die Pelikane brüteten nicht bis zu Ende.

2021 hatten die Tierpfleger dann zwei Eier in den Brutschrank gelegt, aber auch dieser Versuch brachte keinen Erfolg. Dann schlüpfte am 18. Mai 2022 das erste Mal ein Küken.

Bei diesem handelt es sich um ein weibliches Tier. Mittlerweile ist es schon groß. Erkennbar sei es nur noch an den leicht dunklen Federspitzen der Handschwingen und daran, dass es von der Statur her etwas zarter sei als die anderen Pelikane, so Hendel. Ob es im Zoo bleibt, wenn es richtig erwachsen ist, sei noch nicht entschieden.

Seit 1987 Pelikane im Zoo

Rosapelikane können bis zu 60 Jahre alt werden. Im Zoo Dresden leben vier Tiere, die über 35 Jahre alt sind. „Sie waren schon mindestens zwei Jahre alt, als sie 1987 über Bukarest zu uns kamen“, hatte der Zookurator im vergangenen Jahr den DNN erzählt. 2010 stockte der Zoo dann seinen Pelikanbestand auf zehn Tiere auf, um züchten zu können.

