﻿Zoo Dresden züchtet vom Aussterben bedrohte Aras

Weniger als 1000 erwachsene Große Soldatenaras und jeweils maximal 300 erwachsene Blaulatz- und Rotohraras gibt es noch in den natürlichen Verbreitungsgebieten dieser Papageien. Der Zoo Dresden will zum Erhalt der drei Arten beitragen.

Dresden. Der Ara ist das „Zootier des Jahres 2023“. Von 19 bekannten Arten dieser farbenprächtigen Papageien sind mehr als die Hälfte in ihren natürlichen Verbreitungsgebieten in den Regenwäldern Mittel- und Südamerikas vom Aussterben bedroht. Ein wesentlicher Grund ist der Verlust des Lebensraumes durch die Ausbreitung der besiedelten und landwirtschaftlichen Flächen. Hinzu kommt die Wilderei.

Im Rahmen Europäischer Erhaltungszuchtprogramme sollen die Zuchtbemühungen in den Zoologischen Gärten für die bedrohten Ara-Arten verstärkt werden, um den Aufbau stabiler Reservepopulationen zusätzlich voranzubringen.

Zoo Dresden unterstützt Ara-Schutzprojekt

Der Zoo Dresden züchtet schon seit Jahrzehnten Aras. „Als Teil der deutschsprachigen Zoogemeinschaft unterstützen wir die Kampagne ,Zootier des Jahres’ mit insgesamt 5000 Euro. Diese finanzielle Hilfe fließt zusätzlich zu unserer Unterstützung des Projektes Armonia in Bolivien seit 2022 in Höhe von 20 000 Euro aus dem Artenschutzeuro“, so Dresdens Zoodirektor Karl-Heinz Ukena.

„Bereits in den 50er Jahren gab es Aras im Zoo und sicher auch bereits vor dem Krieg. Damals waren es meist weniger bedrohte Arten wie Hellroter Ara oder Gelbbrustara. In den 1990er-Jahren führte der Zoo Dresden sogar mal das Zuchtbuch für die Hyazintharas“, so Diplom-Biologe Thomas Brockmann, der Artenschutzkoordinator im Dresdner Zoo ist.

Rotohraras werden als Schwarm gehalten

Vor rund zwei Jahren entschied sich der Zoo allerdings, mit der Haltung der Hellroten Aras und der Hyazintharas aufzuhören und stattdessen Rotohraras zu züchten. Zum bereits vorhandenen Pärchen kamen sechs weitere Tiere aus dem Loro-Parque Teneriffa – im Austausch gegen sechs Flamingos – dazu. Die Rotohraras werden als Schwarm gehalten, um den monogamen Tieren so eine natürliche Partnerwahl zu ermöglichen.

Des Weiteren gibt es im Zoo ein Soldatenara-Pärchen und ein Blaulatzara-Pärchen. Alle drei Arten sind vom Aussterben bedroht und finden sich deshalb auf der Roten Liste der Weltnaturschutzunion (IUCN).

Große Soldatenaras hatten schon mehrfach Nachwuchs

Bei den Großen Soldatenaras gab es schon mehrfach Nachwuchs. „Der Nachwuchs von 2020 hat den Zoo Anfang 2022 verlassen“, erzählt Thomas Brockmann. Das letzte Küken sei letztes Jahr im Januar geschlüpft, aber im April verstorben.

Mit der Nachzucht von Blaulatz- und Rotohraras hat es noch nicht geklappt. Alle Tiere seien aber noch verhältnismäßig jung. „Das Paar der Blaulatzaras scheint nicht so gut zu harmonieren“, so der Artenschutzkoordinator im Dresdner Zoo.

Geduld ist oberstes Gebot

Papageien seien sehr langlebig, manchmal dauere es viele Jahre, bis sich Nachwuchs einstelle, so Zookurator Matthias Hendel. „Wir versuchen, die Bedingungen so optimal wie möglich zu gestalten, sorgen für gutes Futter, ändern auch mal die Einrichtung, bieten den Tieren in der Brutzeit Rückzugsmöglichkeiten. Man muss einfach Geduld haben.“

Die Rothohraras, die im Schwarm gehalten werden, „vertragen sich aber sehr gut“, so Brockmann. Die Gruppe sei gemeinsam unterwegs. Leider sei im Dezember einer der Rotohraras gestorben, so findet jetzt von den sieben Tieren nicht jedes einen Partner.

Denn in absehbarer Zeit wird der Zoo keinen neuen Rotohrara bekommen. „Nachzuchten sind rar gesät“, so Matthias Hendel. „Der einzige, der regelmäßig erfolgreich nachzüchtet, ist der Loro Parque in Teneriffa. Und einzelne Privatleute. Da muss man mit 2500 bis 3000 Euro für ein Tier rechnen.“