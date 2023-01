﻿Zoo Dresden: Spektakuläre Geburten und neue Hoffnungen

Dresden.  „Es ist ein Junge!“ Kurator Matthias Hendel gelingt es beim öffentlichen Vermessen der Kugelgürteltiere im Rahmen der Inventur im Zoo Dresden, das Rätsel um das Geschlecht des Nachwuchses zu lösen. Denn das Kleine rollte sich trotz des Fotografengedränges neben seiner Mama dann doch mal kurz auf. Jetzt kann endlich ein Name gefunden werden, denn den gibt es noch nicht, so Revierleiter Olaf Lohnitz.

Wenig später verzieht der Tierpfleger kurz das Gesicht, denn Gürteltiermama „Bu“ hat sich zusammengerollt und dabei einen seiner Finger zwischen den Panzerteilen eingequetscht. „Klar tut das weh“, so Lohnitz auf die Frage eines Fotografen. Aber der Tierpfleger bewahrt die Contenance. Kurz darauf gelingt es ihm, den Finger wieder rauszuziehen.

Schneller Erfolg bei den Kugelgürteltieren

Da hat es ja schnell geschnackelt zwischen dem Kugelgürteltier-Männchen mit Namen „Gurt“ und Weibchen „Bu“. Das war erst Anfang 2022 aus dem Budapester Zoo nach Dresden gekommen und zu diesem Zeitpunkt noch nicht geschlechtsreif.

Doch das ist nun längst Geschichte. Am 1. Dezember kam ein kleines Kugelgürteltier zur Welt. „Da war es so groß wie ein Tischtennisball“, berichtet Olaf Lohnitz. Seitdem hat das Jungtier schon ganz schön zugelegt, wie man im Vergleich mit seiner Mutter sieht. Die hat zusammengerollt einen Umfang von 42 cm, der Nachwuchs von 24 cm. Etwa im Alter von einem halben Jahr wird das Kugelgürtel-Jungtier in einen anderen Zoo abgegeben, sagt Zoo-Kurator Matthias Hendel. Schließlich soll es keine Inzucht geben.

Kugelgürteltiermama Bu (l.) mit ihrem Sohn. Er hat noch keinen Namen. © Quelle: Anja Schneider

Rekordwurf bei den Nacktmullen

Mit Rückblick auf das Jahr 2022 freuen sich die Zoomitarbeiter riesig, dass es erstmals in der Geschichte des Dresdner Zoos bei den Rosapelikanen mit Nachwuchs geklappt hat. Zudem konnten Zoobesucher zum Beispiel bei den Tamanduas (Ameisenbär), den Tiefland-Nyalas oder auch den Trampeltieren Tierkinder beobachten. Ein Höhepunkt war auch ein Rekordwurf bei den Nacktmullen: 28 Jungtiere hatte ein Weibchen zur Welt gebracht, wie der Zoo am 5. Oktober 2022 meldete.

Nacktmull. © Quelle: Dietrich Flechtner

Nachwuchs bei den Rosapelikanen im Zoo Dresden - das gab es noch nie! © Quelle: Catrin Steinbach

Für dieses Jahr gibt es Hoffnung auf Nachwuchs bei den Löffelhunden, denn da gibt es ja jetzt ein Pärchen. "Unser Wunsch ist es, auch bei den Buntmardern mal wieder Nachwuchs zu haben", so der zoologische Leiter Wolfgang Ludwig. Ein neues Weibchen ist schon da.

Eine neue Partnerin bekommt im Frühjahr ebenso Howard, der Nordamerikanische Baumstachler. Denn das Weibchen Bernadette ist vergangenes Jahr gestorben. „Aber da ist mit Nachwuchs, wenn es denn klappt, erst nächstes Jahr zu rechnen“, schätzt Wolfgang Ludwig ein.

Warum die Schneeleoparden getrennt wurden

Auch die Schneeleoparden werden dieses Jahr keinen Nachwuchs haben. Und zwar weil sie nicht dürfen. „Es gibt gerade zu viele Schneeleoparden in den Zoos. Der Zuchtbuchführer hat wegen der Blutlinie anderen Zoos den Zuschlag gegeben. Deswegen haben wir unser Schneeleopardenpärchen jetzt getrennt, denn im Januar ist Paarungszeit“, sagt Ludwig etwas traurig. Ende dieses Jahres geht er in den Ruhestand.

Tote Hose bei den Elefanten

Und hat es denn nun endlich bei den Elefanten geklappt? Der zoologische Leiter schüttelt den Kopf. „Wir als Zoo haben die Hoffnung nicht aufgegeben“, so Ludwig nach kurzem Zögern. Zu seinen persönlichen Gefühlen wolle er nichts sagen.

Tonga habe gedeckt, dass wissen die Tierpfleger. Denn sie behalten die Elefanten natürlich im Auge. Es gibt Nachtkameras, so dass den Zoomitarbeitern nichts entgeht. Außerdem werde der Zyklus der Kühe ununterbrochen über den Urin verfolgt. „So wissen wir, wann ein Deckakt möglich wäre. Aber Tonga interessiert sich gar nicht immer. Auch ist sein Sperma nicht untersucht worden“, gibt Ludwig zu bedenken. Zudem seien die Elefantenkühe alle weit über 20 Jahre alt. Da seien zwar Empfängnis und Geburt möglich, „aber vielleicht ist da irgendwas. Wir können nicht festmachen, woran es liegt.“

Die Elefanten sind zwar Besucherlieblinge, aber für den zoologischen Leiter nicht die wichtigste Tierart. „Ich hoffe sehr, dass es bei den Karakalen mal Nachwuchs gibt.“ Bei den luchsähnlichen mittelgroßen Katzen seien die Bestände in den Zoos zurückgegangen. „Für den Erhalt der Zoopopulation wäre Nachwuchs wichtig“, so Ludwig. Karakale seien im Zoo Dresden eine Traditionstierart. Aber mit Nachwuchs hat es schon lange nicht mehr geklappt.

Tierarten im Zoo Dresden Rund 1070 Tiere in 204 Arten leben im Zoo Dresden. Mit Blick auf das Vorjahr ist das ein drastischer Rückgang. Denn bei der Inventur zum Jahreswechsel 2021/22 verzeichnete der Zoo Dresden noch 235 Arten und rund 1370 Tiere. Ursache sei vor allem die Schließung des alten Aquariums/Terrariums. Denn einige der Bewohner wurden an andere Zoos und zuverlässige private Tierhalter abgegeben, so Wolfgang Ludwig, der zoologische Leiter.

Doppelte Chance bei den Koalas

Alle hoffen natürlich auch auf Nachwuchs bei den Koalas. Vor ein paar Wochen ist Eerin aus dem Duisburger Zoo nach Dresden gekommen. Sie sei hier durchaus nicht nur auf Hochzeitsreise. „Wie lange sie bleibt, dafür gibt es keine zeitliche Vorgabe“, so Ludwig. Geduld ist hier alles, der Erfolg heiß ersehnt, denn „im Moment sind Koalageburten ins Zoos sehr spärlich gesät“, weiß Ludwig.

Tierpfleger Olaf Lohnitz mit Koalaweibchen Eerin beim Wiegen . © Quelle: Anja Schneider

Das Männchen Mullaya und Eerin sind schon zusammengekommen. Und die Zoomitarbeiter haben durchaus Hoffnung, dass es bei Sydney, dem anderen Weibchen, doch noch klappt. Denn das Dresdner Koala-Weibchen hatte, als sie in Duisburg auf Hochzeitsreise war, einen Embryo im Uterus, wie Wolfgang Ludwig verriet. „Aber es ist nicht zu einer Beutelträchtigkeit gekommen.“

Sydney und Eerin leben zusammen in einem Gehege. „Am Anfang hat Sydney ein bisschen gefremdelt, aber jetzt kommen die beiden ganz gut miteinander aus, halten aber eine gewisse Distanz“, so die Beobachtungen von Olaf Lohnitz ein. Zu Mullaya wird ein Weibchen nur gelassen, wenn es paarungsbereit ist, erfahren wir. „Sonst kloppen die sich wie die Kesselflicker. Das ist auch in der Natur so. Die Männchen besuchen die Weibchen nur, wenn die in Hitze sind.“