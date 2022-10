Zoo Dresden schließt Aquarium - eine gute Entscheidung

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser,

die gestiegenen Energiepreise fordern nun auch ihren Tribut im Dresdner Zoo. Dort schließt der Direktor das Aquarium. Am 31. Oktober haben die Zoobesucher das letzte Mal Gelegenheit, in dem Gebäude, das einst das legendäre Leistenkrokodil Max beherbergte, Schlangen und Piranhas zu sehen.

Ursprünglich war die Schließung erst für 2023 vorgesehen, wenn das neue Orang-Utan-Haus eröffnet wird. Doch weil das Aquarium ein Energiefresser ist, hat Zoodirektor Karl-Heinz Ukena angesichts der exorbitanten Energiepreise die Reißleine gezogen.

Die Tage des Aquariums im Zoo Dresden sind gezählt. © Quelle: Dietrich Flechtner

Eine gute Entscheidung. Denn das Haus ist nicht gedämmt und so gebaut, dass nicht nur Terrarien, sondern auch der Besucherbereich auf 25 bis 28 Grad beheizt werden. Wärmestrahler und UV-Lampen fressen zusätzlich Strom. Ein Teil der Tiere zieht jetzt hinter die Kulissen um und wird dann im neuen Orang-Utan-Haus ein neues Zuhause finden. Jetzt lesen

Zitat des Tages

Ich werbe dafür, dass das Kulturressort aufgrund der Vielzahl an Kulturinstitutionen in der Stadt und der Komplexität der Aufgaben eigenständig bleibt. Annekatrin Klepsch scheidende Kulturbürgermeisterin Dresdens über die aktuelle Ressort-Diskussion zwischen Stadtrat und Oberbürgermeister

Die Corona-Nachrichten

Das Corona-Virus und seine Ausbreitung: Das RND zeigt mithilfe verschiedener Grafiken, wie sich die Zahlen zu Infizierten, Todesfällen und Genesungen im Inland, Europa und der Welt verändern. © Quelle: imago/Shotshop/BMG/RKI/RND-Montage Behrens

Corona-Zahlen: Unser Überblick für Dresden und Sachsen - Wie viele Menschen sind in Dresden und Sachsen mit Corona infiziert? Hier finden Sie die wichtigsten Zahlen für Ihre Region – laufend aktualisiert. Jetzt lesen

Corona in Dresden: Fast keine Veränderung der Inzidenz: Dresdens Inzidenz tritt seit dem Wochenende annähernd auf der Stelle. Derweil sinkt die Krankenhausbelegung ein wenig, ist aber weiterhin recht hoch. Jetzt lesen

Corona-Impfpflicht im Gesundheitswesen: Was hat sie bislang gebracht?: Noch bis Ende des Jahres gilt die einrichtungsbezogene Corona-Impfpflicht in Deutschland. Wie es danach weitergeht, ist noch unklar. Einige Bundesländer und Medizinverbände plädieren dafür, die Regelung einfach auslaufen zu lassen. Welchen Effekt hatte sie. Jetzt lesen

Dresden und die Region

Die letzte Ausgleichschance gegen Saarbrücken ist futsch: Dresdens Torwart Stefan Drljaca flitzt in den eigenen Kasten zurück. © Quelle: IMAGO/Dennis Hetzschold

Torwartdiskussion bei Dynamo Dresden: Jetzt spricht Stefan Drljaca

Gegen Essen und Saarbrücken agierte „Drille“ nicht fehlerfrei. Deshalb steht der Schlussmann der Schwarz-Gelben nun in der Kritik. Wie er damit umgeht. Jetzt lesen

Unsere Leseempfehlungen

Aus unserem Netzwerk

Ein Lehrer wischt eine Tafel sauber: Weil in Sachsen viele Lehrkräfte fehlen, möchte der Freistaat die Lehrerinnen und Lehrer zu Überstunden motivieren. Im Gespräch sind deswegen Lebensarbeitszeitkonten. © Quelle: Heiko Wolfraum/dpa

Schneller in die Rente: Sachsen prüft neue Arbeitszeitmodelle für Lehrer

Um den Lehrermangel zu bekämpfen, will die Landesregierung Lehrkräfte zu Mehrarbeit motivieren. Im Gespräch sind spezielle Konten, auf denen man die Überstunden über Jahren anhäufen kann. Jetzt lesen

Termine des Tages

10 Uhr: Kinolino - Der Junge und die Wildgänse - Thomas ist alles andere als begeistert, als ihm seine Mutter mitteilt, dass er seine Ferien bei seinem Vater in der Provence verbringen soll. Viel lieber würde er in seinem Zimmer hocken und Computerspiele spielen, statt bei seinem naturverbundenen Vater in der Einöde zu sitzen und sich von ihm täglich in die Natur schleppen zu lassen. Doch dann stellt Thomas fest, dass sein Vater in diesem Sommer ein spannendes Projekt verfolgt: Er hilft verwaisten Junggänsen, den Weg von Norwegen nach Frankreich zu finden. Ort: Putjatinhaus, Meußlitzer Straße 83, 01259 Dresden Das ganze Kinolino-Programm gibt es hier

11 Uhr: Programm und Vorhaben der „Neuen Burgfestspiele Meißen“ - Die Burgfestspiele werden ab dem kommenden Jahr von den Landesbühnen Sachsen veranstaltet und bis 2029 unter das Motto „1100 Jahre Geschichte Sachsen“ gestellt. In einer Pressekonferenz wird das Programm vorgestellt.

19 Uhr: Eröffnung des Kongresses des Bundesverbandes Freier Radios „Zukunftswerkstatt Community Media“ im Dresdner Rathaus.

19.30 Uhr: Konzert der Deutschlandstipendiaten im Konzertsaal der Hochschule für Musik Dresden.

Wer heute wichtig wird

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) © Quelle: IMAGO/photothek

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) stellt heute in einer Pressekonferenz die Ergebnisse Ergebnis der Herbst-Steuerschätzung vor.

Gewusst wie – die Tipps für den Tag

Und dann war da noch ...

Der rechtsradikale Verschwörungserzähler Attila Hildmann bei einer Demo in Berlin. © Quelle: Carsten Koall/dpa/Archivbild

... der international gesuchte Attila Hildmann - Hobbydetektive und Reporter sollen ihn jetzt aufgespürt haben

Die deutschen Behörden, Europol und Interpol suchen den deutschen Staatsbürger Attila Hildmann seit mehr als einem Jahr – unter anderem wegen Volksverhetzung und der öffentlichen Aufforderung zu Straftaten. Ein Team von Hobbydetektiven sowie Reporter des Magazins „Stern“ wollen Hildmann jetzt in der Türkei aufgespürt haben. Jetzt lesen

Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Tag

Ihr Dirk Birgel

Chefredakteur

Falls Sie Anregungen oder Kritik haben, melden Sie sich gern direkt bei unserem Chefredakteur Dirk Birgel: d.birgel@dnn.de

Und wenn Sie unseren Newsletter noch nicht abonniert haben, können Sie das hier tun: www.dnn.de/newsletter/

Hier geht‘s zur DNN-App

Exklusive News, Hintergründe und Meinungen immer schnell und rund um die Uhr!

iOS: Die DNN-App im App Store

Android: Die DNN-App bei Google Play

Hier geht's zum E-Paper der DNN

Die Zeitung von morgen schon am Abend lesen (Aktualisierung am Morgen) und mehrere Ausgaben handlich immer dabei.

iOS: Das E-Paper der DNN im App Store

Android: Das E-Paper der DNN bei Google Play