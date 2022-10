﻿Zoo Dresden eröffnet neues Gehege für größtes Beuteltier der Welt

Der Zoo hat jetzt sechs neue Riesenkängurus. Um sie unterzubringen, wurde kräftig investiert. Woher das Geld in Zeiten knapper Kassen kommt und welche Rolle der Schauspieler Elyas M’Barek spielt.

Dresden. Bis vor Kurzem lebten im Zoo Dresden noch zwei rote Riesenkängurus. Jetzt wurde der Bestand kräftig aufgestockt. Vier junge Damen – von denen zwei gleich mit jeweils männlichem Jungtier kamen – bereichern die Tierwelt des viertältesten Zoos in Deutschland. Die Neuankömmlinge, die am 22. September eintrafen, konnten ein neues, sonniges Gehege beziehen. Das befindet sich gleich neben dem Imbissbereich der Afrika-Lodge.

Was Elyas M’Barek mit den Kängurus zu tun hat

Die Tierpfleger haben sich für ihre Schützlinge natürlich längst Namen ausgedacht. So springen jetzt Liddy (zwei Jahre), Kassandra (viereinhalb), Ronja (zweieinhalb) und Agnes (eineinhalb) durchs Gehege. Die beiden rund neun Monate alten Jungtiere, die zwar bei ihren Müttern Kassandra und Ronja nicht mehr in den Beutel kriechen, aber noch Milch trinken, wurden laut Tierpflegerin und Revierleiterin Josefine Bruse auf Elias und M’Barek getauft. Da gibt es eindeutig heiße Fans des beliebten Schauspielers Elyas M’Barek.

Für die Neuankömmlinge wurde zum einem das beheizte Tierhaus, das sie sich mit den Nyala-Antilopen teilen, hergerichtet. Zum anderen stehen den größten Beuteltieren der Welt rund 900 Quadratmeter Außenanlage zur Verfügung. Damit ist das neue Gehege mehr als doppelt so groß wie das alte. Ein Teil der Fläche wurde früher unter anderem für die Nandus und für die Antilopen genutzt. Der andere Teil war zuvor ein asphaltierter Wirtschaftsplatz.

Das neue Gehege für die Roten Riesenkängurus im Zoo Dresden ist fertig. Zoo-Kurator Matthias Hendel, Tierpflegerin und Revierleiterin Josefine Bruse sowie Josef Arndt, der Gartenmeister des Dresdner Zoos, beim Durchschneiden des Bandes. © Quelle: Catrin Steinbach

Begehbares neues Gehege

Das Besondere ist, dass die Außenanlage für die Besucher begehbar ist. Durch zwei Schleusen gelangt man auf einen kleinen Weg. Nur durch einen 1,20 Meter hohen Holzzaun von den Beuteltieren getrennt kann man die Tiere uneingeschränkt beobachten.

Ein aufgeschütteter Hügel, ein umgestürzter Baum und ein Steinhaufen ermöglichen es den Tieren aber, etwas auf Distanz zu gehen und sich zu verstecken. Zudem können sie sich, falls es ihnen zu viel wird, Richtung Haus zurückziehen. Aber bei der Eröffnung des neuen Tiergeheges machten die sechs neuen Kängurus, die alle aus dem Opel-Zoo in Kronberg (Hessen) kommen, nicht den Eindruck, dass sie sich sonderlich vor Besuchern fürchten.

Bis zu drei Meter hohe Sprünge

Große Känguruarten können mit ih­rer hüpfenden Fortbewegung Spitzengeschwindigkeiten von über 70 Stundenkilometer erreichen und dabei Sprünge über 13 Meter Weite und drei Meter Höhe vollführen, informiert ein Schild am Gehege. Für solche Geschwindigkeiten ist das Gehege natürlich zu klein. „Aber theoretisch könnten die Kängurus über den Holzzaun auf den Besucherweg hüpfen“, sagt Matthias Hendel. Er sieht das aber gelassen. Über den zweiten, viel höheren Zaun schaffen sie es nicht. Und wenn nötig, könne man die Schleusen um den Weg durchs Gehege schließen. Dann bleiben die Besucher mehr auf Distanz.

Nächstes Jahr kommt noch ein Bock

Sobald der männliche Kängurunachwuchs groß genug ist, wird er abgegeben, damit keine Inzucht entsteht. Stattdessen soll nächstes Jahr noch ein neuer Bock dazukommen.

Die zwei alteingesessenen Roten Riesenkängurus Quincy und seine Freundin Cleo bleiben im alten Gehege am Kängurutreff. „Quincy geht es gesundheitlich nicht gut, er wird nicht mehr lange leben“, so Matthias Hendel. Wenn das betagte Riesenkänguru gestorben ist, werde Cleo an einen anderen Zoo abgegeben und das Gehege für eine andere Tierart umgestaltet.

Erbschaften und Spenden ermöglichten Investition

190.000 Euro hat das neue Gehege für die Riesenkängurus gekostet. "Finanziert wurde das mit Erbschaften und Spendengeldern", erzählt Zoo-Kurator Matthias Hendel. Es gebe immer wieder Menschen, die dem Zoo nicht unerhebliche Summen vererben. Wäre das nicht so, hätte sich der Zoo die neue Anlage jetzt wahrscheinlich nicht leisten können. Schließlich wächst wenige Meter weiter gerade ein neues Haus für die Orang-Utans in die Höhe. Es ist das größte Bauprojekt in der Geschichte des Dresdner Zoos.