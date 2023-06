﻿Bedrohte Tierart: Zoo Dresden bekommt Schopfhirsche

Der Schopfhirsch hat gleich mehrere Besonderheiten und gilt als bedrohte Tierart. Deshalb will sie der Zoo Dresden züchten.

Dresden. Das ehemalige Gehege der Roten Riesenkängurus im Dresdner Zoo wird umgebaut. Denn dort soll eine neue Tierart untergebracht werden. Der Zoo will künftig Schopfhirsche halten. Das bestätigt Zookurator Matthias Hendel auf Anfrage. Avisiert sind zwei Jungtiere – ein Männchen und ein Weibchen. Sie sollen aus den Zoos in Halle und in Berlin nach Dresden kommen. „Ziel ist im Juni“, so Hendel weiter.