Zollkontrolle in der Innenstadt Dresdens: Unversteuertes und ein Schwarzarbeiter festgestellt

Zollbeamte haben am Mittwochabend zwei Läden und ein Bistro in der Dresdner Innenstadt kontrolliert. Sie wurden fündig.

Dresden. Am Mittwochabend haben Zollbeamte in drei Läden in der Dresdner Innenstadt sogenannte Steueraufsichtskontrollen durchgeführt – dabei werden Waren und der Umgang damit gemäß geltenden Vorschriften geprüft. Außerdem wurden die Arbeitsverhältnisse der Beschäftigen von der Finanzkontrolle geprüft.

Die Beamten wurden fündig: In einem Tabakladen fanden sich rund 500 Stück unversteuerte E-Liquids, die in E-Zigaretten benutzt werden, sowie 20 Kilogramm unversteuerter Wasserpfeifentabak. Alles lag in einem Abstellraum im hinteren Teil des Ladens in Beuteln. Der Betreiber muss sich nun wegen Steuerhehlerei verantworten. Erst vergangenen Woche hatten Zollbeamte in einem Kleintransporter, der auf der A 17 unterwegs war, eine Tonne unversteuerten Shisha-Tabak sichergestellt.

In einem Verschlag wurden Tüten und Beutel mit Wasserpfeifentabak gefunden. © Quelle: Zoll Dresden

In einem benachbarten Bistro trafen die Zollbeamten eine Person bei der Arbeit an, die das nicht gedurft hätte. Ihr fehlten sowohl ein gültiger Aufenthaltstitel für Deutschland als auch eine Arbeitserlaubnis.