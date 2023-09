Rund 50 Verdachtsfälle: Zoll Dresden kontrolliert Sicherheitsfirmen

Dresden. Das Hauptzollamt Dresden hat am 1. September insgesamt 27 Sicherheitsunternehmen in Sachsen überprüft und mehr als 50 Verdachtsfälle festgestellt. Die Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) ermittelt nun.

Am vergangenen Freitag führte der Zoll bundesweit Kontrollen bei Sicherheitsfirmen durch, die bei Veranstaltungen tätig sind. Allein in den Regionen Dresden und Leipzig waren 100 Zöllner im Einsatz. Wie das Hauptzollamt Dresden am Montag mitteilte, befragten ihre Beamten fast 140 Arbeitnehmer aus 27 Betrieben.

Dabei stellten sie etwa 50 Verdachtsfälle fest. Die Unternehmen verstießen mutmaßlich gegen Mindestlohnvorschriften, Beitragsvorenthaltung und Leistungsmissbrauch, Scheinselbstständigkeit sowie illegale Ausländerbeschäftigung, so der Zoll. Nun überprüft die Finanzkontrolle die Verdachtsfälle.

DNN