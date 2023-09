Zollamt Dresden beschlagnahmt 18 000 Stück gefälschter Markenklamotten

Dresden. Am 17. August ist ein Lkw beim Dresdner Zollamt zur Abfertigung erschienen. Da es bei den Papieren Ungereimtheiten gab, kontrollierten die Beamten die gesamte Ladung des in der Türkei zugelassenen Lasters. Wie die Dresdner Niederlassung am Freitag mitteilte, fanden sie darin 18 000 Stück gefälschter Markenklamotten, etwa ein Drittel der gesamten Ladung.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dabei handle es sich im Sport- und Kinderbekleidung sowie Shirts, die offensichtlich gefälscht seien, so die Zollbeamten. Inzwischen bestätigten auch die Rechteinhaber der betroffenen Marken, dass die sichergestellten Stücke Fälschungen seien. Zwei Tage hätten die Zöllner damit verbracht, alle Kisten und Säcke zu öffnen und die Kleidungsstücke zu kontrollieren. Nun ermittelt das Zollfahndungsamt Dresden.

DNN