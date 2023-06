﻿Zoff zwischen Bildungs- und Baubürgermeister sorgt für Irritation im Stadtrat

Dresden. Der Streit zwischen Bildungsbürgermeister Jan Donhauser (CDU) und Baubürgermeister Stephan Kühn (Grüne) über die Verkehrsversuche zur Schulwegsicherheit sorgt für Irritation im Stadtrat. „Ich begreife einfach nicht die Unfähigkeit zur Kommunikation und Absprache innerhalb verschiedener Ämter der Verwaltung“, erklärte Linke-Bildungspolitikerin Anja Apel.

Donhauser hatte erklärt, er sei bei der Auswahl der Schulen, die an den Verkehrsversuchen teilnehmen sollen, nicht gefragt worden und bekannte, er hätte andere Prioritäten gesetzt.

Bürgermeister sollen konstruktiv zusammenarbeiten

Apel befürchtet, dass der Streit zu Verzögerungen führt und forderte die Bürgermeister zu einer konstruktiven Zusammenarbeit auf. Dazu sei die Schulwegsicherheit einfach zu wichtig, erklärte die Linke-Politikerin. Die Grünen im Stadtrat stärkten Kühn den Rücken. „Die drei von der Verwaltung ausgewählten Grundschulen für einen Verkehrsversuch liegen auf der Hand: Dort hat der Gemeindliche Vollzugsdienst besonders viele Verstöße festgestellt und aus den Schulgemeinschaften gibt es entsprechende Petitionen“, erklärte Fraktionsvorsitzende Agnes Scharnetzky.

Perspektivisch mehr Schulen einbeziehen

Grünen-Verkehrspolitikerin Ulrike Caspary meinte, dass der Bedarf auch bei anderen Schulen bestünde, sei kein Argument gegen die von Kühn ausgewählten Schulen. „Selbstverständlich ist es uns ein Anliegen, dass perspektivisch mehr Schulen einbezogen werden und Verkehrsversuche im Sinn der Sicherheit der Kinder verstetigt werden.“

Auf weitere Schulen übertragen

Kühn hatte angekündigt, dass mit Beginn des Schuljahres 2023/2024 ein Verkehrsversuch an der 63. Grundschule auf der Wägnerstraße durchgeführt werde, bei dem es ein temporäres Einfahrtsverbot in die Straße geben soll, das sogenannte Elterntaxis aufhalten soll. 2024 würden weitere Verkehrsversuche an der 56. und 62. Grundschule folgen. Auch der Baubürgermeister begründet die Auswahl der Schulen mit den Ergebnissen der Kontrollen durch das Ordnungsamt. „Generell sollen die geplanten Verkehrsversuche nur einen ersten Schritt darstellen und ihre Ergebnisse, so sie positiv im Sinne einer erhöhten Sicherheit ausfallen, auf weitere Schulen übertragen werden“, kündigte Kühn an.

