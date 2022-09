﻿Zoff um Angelscheine – Dresdner Gericht verhängt Geldstrafe für Kontrolleur

Ein Angler hat bei Sonnenuntergang an der Elbe in Dresden einen Fisch gefangen. Für das beschauliche Hobby wird ein Angelschein benötigt.

Dresden. Angeln soll ja eigentlich entspannen – sorgte jetzt aber für erhitzte Gemüter am Amtsgericht. Zankapfel waren Angelscheine, die man braucht, um überhaupt eine Angel ins Wasser halten zu dürfen. Marco W. und Andreas B. waren ehrenamtliche Aufseher, die von der Fischereiaufsichtsbehörde zur Kontrolle der Scheine berechtigt waren. Sie durften aber keine Bußgelder verhängen, sondern mussten die Sünder an die Aufsichtsbehörde melden, die dann die Fischdiebe zur Kasse bat. Allerdings hatten sie einen gewissen Ermessensspielraum: Sie konnten von einer Mitteilung absehen, wenn sich die Ertappten innerhalb einer zeitlichen Frist zu einem Anglerscheinlehrgang anmeldeten – gegen Bares versteht sich. Drei Anbieter für solche Lehrgänge gibt es in Dresden – einer ist Andreas B selbst.

Schwarzangler genötigt

Die beiden sollen den Ermessensspielraum zu ihren Gunsten ausgelegt und Wildanglern erklärt haben: Entweder sie machen den Lehrgang bei B. oder es gibt eine Mitteilung an die Behörde. Zwei Schwarzanglern kam das komisch vor, sie meldeten die Sache. Je 1000 Euro Strafe sollten die Kontrolleure für die Mauschelei zahlen – B. zahlte oder „kaufte sich frei“, wie es der Richter nannte.

Marco W. zahlte nicht und stand nun vor dem Amtsgericht. „Ich habe mir nichts vorzuwerfen, ich habe gemacht, was mir die Behörde gesagt hat. Ich habe nie Provision von B. bekommen und immer gesagt, die können sich einen Lehrgangsanbieter aussuchen.“ Allerdings sagten ertappte Schwarzangler vor Gericht etwas anderes. Es sei nur die Anglerschule B. genannt worden, keine Alternativen, erklärten sie unisono. Entweder bei ihm oder es gibt eine Anzeige.

Geldstrafe wegen Bestechlichkeit

Ein etwas abstruser Fall, „aufgebauscht und hochgespielt“, so der Verteidiger“. Der Angeklagte hat sich zuvor nie etwas zu Schulden kommen lassen, die „Taten“ liegen viele Jahre zurück und was die Behörde mit ihrem „Ermessensspielraum“ festlegte, war eher Anglerlatein, aber juristisch nicht ganz hieb und stichfest. Was die beiden Kontrolleure trieben aber auch nicht – auch wenn Marco W. vielleicht wirklich finanziell nichts davon hatte. Er kassierte wegen Bestechlichkeit und versuchter Nötigung eine Geldstrafe von 90 Tagessätzen à 40 Euro, viel mehr als die einst geforderten 1000 Euro. Der Richter hatte ihm mehrere goldene Brücken gebaut – aber Marco W. wollte nicht drübergehen.