﻿Zoff im Stadtrat von Dresden: FDP fliegt aus der Haushaltsrunde

Dresden. Der Machtpoker um die Bürgermeisterämter zwischen Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) und den Stadtratsfraktionen bindet Kräfte und hat jetzt auch Folgen für die Haushaltsgespräche. Die Grünen haben der FDP den Stuhl vor die Tür gesetzt. Den Doppelhaushalt 2021/2022 haben noch CDU, Grüne, Linke, SPD und FDP gemeinsam beschlossen. Jetzt soll nach dem Willen der Grünen ohne die Liberalen verhandelt werden. Zu den ersten Gesprächen war die FDP-Fraktion nicht eingeladen.

„Wir haben wenig Vertrauen in die FDP“

„Wir sind in der Mehrheit der Auffassung, dass die FDP diesmal nicht dazugehört“, erklärte Torsten Hans, finanzpolitischer Sprecher der Grünen. „Wir haben wenig Vertrauen, dass Gespräche mit der FDP konstruktiv werden könnten.“ So wolle die FDP regelmäßig ungedeckte Schecks ausstellen und beispielsweise die Beherbergungssteuer dann senken, wenn Geschäftsreisen steuerpflichtig werden. „Dabei hat der Oberbürgermeister die Mehreinnahmen im Haushalt verplant“, so der Grünen-Finanzpolitiker.

„Erst zugestimmt, dann Kampagne dagegen gestartet“

Auch bei der Finanzierung des Öffentlichen Personennahverkehrs zeichne sich ab, dass die FDP gegen die Erhöhung der Parkgebühren stimmen werde. "Schon dem aktuellen Haushalt hat die FDP zugestimmt, dann aber eine Kampagne gegen die Parkgebührensatzung gestartet", erklärte Hans. Grünen-Fraktionsvorsitzende Agnes Scharnetzky formulierte es deutlicher: "Holger Zastrow hat nicht viel dafür getan, als vertrauenswürdiger Verhandlungspartner zu erscheinen", kritisierte sie den FDP-Fraktionsvorsitzenden. Hans stimmte zu: "Man kann sich nicht seriös auf ihn verlassen."

CDU will FDP mit am Tisch sehen

CDU-Fraktionsvorsitzender Peter Krüger erklärte, er werde darauf drängen, dass die FDP mit am Verhandlungstisch sitzt. „Auch wir waren nicht glücklich darüber, dass die FDP erst den Haushalt mit beschließt, sich aber bei der Umsetzung von unpopulären Maßnahmen vom Acker macht.“ Er sei aber davon überzeugt, dass der Haushaltsbeschluss von einer breiten Mehrheit gefasst werden sollte, so Krüger. „Ich werde mich dafür einsetzen, die FDP mit ins Boot zu holen.“

Zastrow: „Gute Ergebnisse gibt es nur mit uns“

Zastrow sagte, er könne die Strategie von vier Fraktionen, die meinen würden, sie könnten die Stadtpolitik allein bestimmen, nicht nachvollziehen. „Grüne, Linke, CDU und SPD haben zwar eine Vereinbarung abgeschlossen, aber was ich nicht sehe, sind Verhandlungsergebnisse.“ Ein gutes Ergebnis habe es letztmals mit dem Haushalt 2021/2022 gegeben. „Es hat den Haushaltsverhandlungen gut getan, dass wir mit dabei waren“, so der Liberale.

Beim Thema Parken sei mit den Partnern vereinbart worden, dass die FDP ein abweichendes Abstimmungsverhalten an den Tag legen könne. „Wenn die vier Fraktionen ihre Reihen jetzt fest geschlossen haben, dann können sie auf uns verzichten. Eine Mehrheit haben sie dann auch ohne uns“, weiß Zastrow. „Wer aber Interesse daran hat, dass in Dresden auch bürgerliche Politik gemacht wird und nicht nur links-grüne Vorhaben verwirklicht werden, der wird die FDP dabei haben wollen.“

Straffer Zeitplan für den Haushalt

Der Zeitplan für den Haushalt ist straff. Am 15. Dezember soll der Stadtrat den milliardenschweren Etat beschließen. Die CDU-Fraktion wird auf einer Klausur am 26. November ihre Schwerpunkte beraten, die Grünen gehen erst am 3. Dezember in ihre zweite Haushaltsklausur. Erschwerend kommt hinzu, dass Hilfspakete der Bundesregierung noch nicht feststehen und so nicht bis ins Detail klar ist, mit wie vielen Einnahmen Dresden rechnen kann.

Zehn Millionen Euro pro Jahr Potenzial

Hilbert hatte nach der Novembersteuerschätzung ein Plus von rund 50 Millionen Euro prognostiziert und 30 Millionen Euro schon verplant. „Ich hoffe, dass wir uns bei den großen Blöcken auf die Vorschläge des Oberbürgermeisters einigen können“, sagte Hans. Zehn Millionen Euro pro Jahr können die Fraktionen verteilen. „Es gibt sehr viele Projekte, die wir bisher nicht ausreichend berücksichtigen konnten“, sagt der Grünen-Finanzpolitiker. „Wir müssen aber auch mit Augenmaß vorgehen, weil wir eine Rezession befürchten müssen.“