﻿Zieht Dresdens Verwaltung ins Karstadt?

Die Stadt sucht händeringend Räume für ihre Mitarbeiter in zentraler Lage. Im Visier hat sie dazu auch das Karstadt-Kaufhaus an der Prager Straße.

Dresden. Nicht kleckern, sondern klotzen heißt es aktuell auf dem Ferdinandplatz, wo die Stadt derzeit für 140 Millionen Euro in bester Citylage das neue Verwaltungszentrum hochziehen lässt. Platz für bis zu 1000 Arbeitsplätze soll der Neubau bieten, doch der Bedarf nach Flächen für die Mitarbeiter ist bekanntlich noch viel größer – allen voran in zentraler Lage. Deshalb hat die Stadt nun – gleich nebenan von ihrer Großbaustelle – auch die Anmietung von Flächen im Karstadt-Kaufhaus an der Prager Straße ins Auge gefasst.

Wie die Stadtverwaltung auf Anfrage gegenüber DNN erklärte, prüfe das Amt für Stadtplanung und Mobilität „im Rahmen der Strategie zur zentralen Verwaltungsunterbringung diverse Flächen, darunter auch Flächen im Karstadt-Kaufhaus“. Dabei gehe es den Verantwortlichen darum, „die Verwaltungsstandorte zu konzentrieren und damit die Wege für Bürger und Verwaltung kurz zu gestalten“.

Gespräche laufen noch

Das neue Verwaltungszentrum entsteht vis-à-vis des Dresdner Rathauses und direkt neben dem Kaufhaus, die Büros dort wären praktisch in Sichtweite der beiden Verwaltungsgebäude. Im Kaufhaus der wirtschaftlich arg angeschlagenen Handelskette Galeria Karstadt Kaufhof ist derzeit ohnehin viel in Bewegung, seit Wochen wird hier eifrig umgebaut. Nach DNN-Informationen kämen für die Büros der Stadt Bereiche in der fünften Etage in Frage – also dort, wo sich unter anderem das Restaurant befindet.

Konkret dazu wollte sich die Verwaltung allerdings nicht äußern – auch nicht zum Umfang der avisierten Flächen. „Da die Gespräche noch laufen, können wir noch nicht über ein Ergebnis informieren“, heißt es dazu aus dem Rathaus.