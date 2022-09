Bereits am 13. September wurde ein Radfahrer bei einem Unfall schwer verletzt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Vorfalls, die Angaben zu dem Geschehen machen können.

Radfahrer in Dresden-Johannstadt schwer verletzt – Zeugenaufruf

Dresden. In Dresden-Johannstadt ist es am 13. September zu einem Unfall mit zwei Radfahrern gekommen. Gegen 18.15 Uhr war ein 55-jähriger Mann auf dem Elbradweg unterwegs, als er in der Nähe der Waldschlösschenbrücke von einem anderen Radfahrer überholt wurde.

Dabei kollidierten die beiden, der 55-Jährige stürzte und verletzte sich schwer. Der andere Fahrer entfernte sich unerlaubt vom Ort des Unfalls. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Angaben zu dem Unfall oder dem unbekannten Radfahrer machen können. Hinweise: (0351) 483 22 33

