Fahrgäste im Bus gestürzt – Zeugen zu Unfall in der Leipziger Vorstadt gesucht

In einem Bus in Dresden-Leipziger Vorstadt haben sich zwei Personen verletzt. Das Fahrzeug wurde von einem anderen geschnitten, woraufhin der Fahrer stark bremsen musste.

Dresden. In Dresden-Leipziger Vorstadt ist es am Montagmorgen zu einem Unfall gekommen. Gegen 10.15 Uhr war ein Linienbus auf der Großenhainer Straße in Richtung Wilder Mann im Gleisbereich unterwegs. In Höhe der Riesaer Straße kreuzte der Fahrer eines Mercedes Sprinter mit seinem Transporter knapp den Fahrtweg. Der Busfahrer war zu einer starken Bremsung gezwungen.

Dabei stürzten ein Mann und eine Frau in dem Bus. Beide wurden leicht verletzt. Der Transporterfahrer fuhr zunächst weiter, meldete sich allerdings später an der Unfallstelle. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls. Hinweise: (0351) 483 22 33