Zeugen gesucht: Unbekannte beschmieren Denkmal mit Hakenkreuzen

Vor rund zehn Tagen haben Unbekannte das Denkmal Trümmerbahn im Südpark an der Passauer Straße unter anderem mit Hakenkreuzen beschmiert. Die Polizei nach Zeugen des Vorfalls.

Dresden. Unbekannte haben am 12. oder am 13. Februar laut Polizei das Denkmal Trümmerbahn im Südpark an der Passauer Straße unter anderem mit Hakenkreuzen beschmiert. Auch eine Bank, ein Müllbehälter und ein Verkehrszeichen wurden verunreinigt.

Die Polizei sucht nach Zeugen, die Angaben zu dem Geschehen oder den Verursachern machen können. Hinweise bitte an die Polizeidirektion Dresden unter der 0351 483 22 33.