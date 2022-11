Dresden-Altstadt: Frau stürzt in Straßenbahn und verletzt sich – Zeugen gesucht

Eine ältere Frau ist am Dienstag vor einer Woche in einer Straßenbahn der Linie 12 gestürzt. Dabei verletzte sie sich leicht. Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Vorfalls.

Die Frau stieg am Pirnaischen Platz zu. Kurz nach dem Anfahren musste die Bahn stark abbremsen, woraufhin die 75-Jährige stürzte. Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Vorfalls. Hinweise:(0351) 483 22 33

